Sector Salud Trabaja Unido Para Combatir al Coronavirus: REC

Al enviar un mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que se está haciendo frente a la emergencia sanitaria, en unidad y como un solo sistema de salud junto al IMSS, ISSSTE, ISSTECH, Sedena, Marina, Secretaría de Salud estatal y todas las instituciones necesarias para atender la enfermedad del Coronavirus, trabajando con un solo objetivo: proteger al pueblo de Chiapas.

“Intercambiamos conocimientos y si a alguna institución, ya sea federal, estatal o municipal, le falta equipo, medicamento o insumo, nos ayudamos entre todos porque nuestra finalidad es que estés bien, pero te pido que te cuides, porque lo más importante es que no te enfermes, para estar felices, sanos y a lado de nuestros seres queridos”, apuntó al reiterar la importancia de atender las medidas de distanciamiento social, autocuidado e higiene.

Sostuvo que gracias al trabajo honesto y combate a la corrupción, los recursos alcanzaron para la construcción oportuna de las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 y abastecimiento de suficientes medicamentos e insumos, para que los equipos médicos y de enfermería, y en general todo el personal de salud, cuenten con todo lo necesario para protegerse y atender con dignidad a la población afectada por el Coronavirus.

En otro momento, Escandón Cadenas insistió en el llamado a los pueblos a reuniones y eventos masivos para no exponerse a los riesgos de infectarse de este virus, “a mis hermanos indígenas de todos los pueblos de Chiapas, les pido que no hagan festejos ni ferias porque corren el peligro de contagiarse; la curva de la pandemia en Chiapas está bajando, gracias a que te has cuidado, aguantemos un poquito más para contribuir a que desaparezca el coronavirus”.

Desde Palacio de Gobierno, reconoció la propuesta visionaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, de estar sumados y en un solo frente los tres órdenes de Gobierno, lo que en la entidad ha permitido entregar buenos resultados en materia de seguridad, al bajar, aún más, los índices delictivos y al mismo tiempo combatir de manera eficaz la contingencia de COVID-19. Comunicado de Prensa