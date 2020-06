Ante Pandemia de Covid-19 no Bajaremos la Guardia, Hoy Inicia Búsqueda de Infectados Casa por Casa: REC

* EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN DESTACÓ QUE ADEMÁS DEL CUIDADO A LA SALUD, LAS ACCIONES QUE FORTALECEN LA SEGURIDAD, EL CAMPO, GRUPOS VULNERABLES, ENTRE OTROS, NO SE DETIENEN.

Tuxtla Gutiérrez.- “A pesar de la pandemia por el COVID-19, no nos quedamos con los brazos cruzados y no bajamos la guardia”, subrayó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al tiempo de señalar que además de las acciones que se realizan para proteger la salud de las familias chiapanecas, se continúa trabajando en materia de seguridad, en apoyo al campo, a la pesca, y sobre todo, a las personas más vulnerables.

En este sentido, el mandatario refirió que con la solidaridad del personal de Gobierno, sector empresarial y sociedad civil, que han realizado donaciones para hacer frente a esta contingencia, se ha podido llevar alimentación a los hogares de personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de que no tengan que salir de sus viviendas y exponerse a contagios.

De esta forma, mencionó que se han entregado más de 300 mil despensas de 25 kilos con insumos para una dieta balanceada, a casi un millón y medio de personas; mientras que el Programa Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa, creado en esta administración a fin de que las y los estudiantes reciban dos raciones diarias de alimentos, continúa entregándose, ahora en los domicilios.

Escandón Cadenas enfatizó que gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales no se han detenido, por el contrario, se han fortalecido, muestra de ello, dijo, es que los beneficios de Sembrando Vida continúan otorgándose a las familias campesinas, y la pensión para personas adultas mayores se ha adelantado hasta cuatro meses.

Además, se anunciaron ocho nuevas Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, que se suman a las seis que ya funcionan en la entidad. “Serán 14 universidades este año, donde no harán examen de admisión y el material será gratuito, tendrán una beca mensual de 2 mil 400 Pesos con el propósito de contribuir a la igualdad, que puedan alimentarse bien, preparase y ser muy buenos profesionistas”.

El Gobernador manifestó que con el fin de que la gente pueda cobrar los recursos derivados de apoyos federales, sin tener que trasladarse a lugares alejados, se construyen los Bancos del Bienestar, los cuales se instalarán en todas las cabeceras municipales y en distintas comunidades; algunas de estas sucursales ya están próximas a inaugurarse.

Aunado a estas tareas, puntualizó, se trabaja para que todo Chiapas tenga internet gratuito, asimismo en la mejora de planteles educativos a través de “La Escuela es Nuestra”, rehabilitación de carreteras, caminos, y en el desarrollo de distintas obras que conlleven a tener a un estado a la altura de las circunstancias de un gran pueblo.

Al resaltar que los casos de COVID-19 están a la baja en la entidad, gracias a la responsabilidad ciudadana y a la unidad de todas las instituciones de salud que hacen un gran esfuerzo, sin distinción, para combatir de manera más eficaz este virus, el jefe del Ejecutivo Estatal reiteró el exhorto a la sociedad a no confiarse, a seguir protegiéndose y combatir este mal.

“Aunque estamos bien preparados en las Clínicas de Atención Respiratoria con doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, químicos, laboratoristas, intendentes, conductores de ambulancias, quienes son profesionales, humanos y ponen por delante su corazón para cuidar a las y los pacientes, lo fundamental es que no te enfermes, que te cuides, porque de esta manera ayudamos a erradicar más pronto este virus”, expresó.

Finalmente, insistió en el llamado a no hacer ferias ni fiestas regionales, a no celebrar por ahora a los santos patronos y evitar reuniones masivas, incluso en el ámbito familiar, porque sólo así se logrará que este enemigo de la salud desaparezca. “Llegará el momento en que podamos abrazarnos y celebrar, porque el coronavirus nos está haciendo mucho daño pero ya lo estamos exterminando, gracias a tu ayuda”. Boletín Oficial

Hoy Arranca la Búsqueda

Intencionada de Covid-19

Tapachula, Chiapas; 28 de junio del 2020. – A iniciativa del gobernador del estado, este lunes por la mañana inicia una ambiciosa estrategia de búsqueda intencionada de las personas infectadas con el mortal Covid-19, está vez casa por casa en toda la entidad.

El objetivo es detectar oportunamente a quienes pudieran estar ya contagiadas, entregarles medicamentos, pedirles que inicien una cuarentena aislados de sus familiares y darles un seguimiento para saber la evolución de la enfermedad.

Con ello se busca frenar aún más los contagios y ofrecer una oportunidad de vida a quienes ya han sido presa de la pandemia, sobre todo a los grupos vulnerables, como aquellos que padecen de comorbilidades, como la diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, entre otras.

También se pretende que, al atacar al coronavirus desde el núcleo familiar, se reduzca considerablemente la ocupación hospitalaria y puede haber solvencia para la atención, no solo para los pacientes afectados con Covid, sino también para el resto de las enfermedades.

En este inicio de esa estrategia, se cuenta con alrededor de cuatro mil paquetes de ayuda a los posibles enfermos detectados, que incluye los medicamentos.

Y es que parte de la población que presenta síntomas visibles que refieren la presencia de la pandemia, se han resistido a ir a la consulta médica y han optado por permanecer en sus casas y automedicarse, pero se corre el riesgo de que contagie a sus familiares o a otras personas.

En las acciones participarán decenas de brigadas médicas y está será la primera vez que se lleve a la seguridad social hasta la intimidad de los hogares.

Se prevé que el programa comience en la mañana de este lunes en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez y, en las siguientes horas se disemine en el resto del Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello