COVID en EL ORBE: 504,300 Muertos y 10 Millones 268,700 Infectados

Ciudad de México, 29 de junio.-La pandemia global del covid-19 sigue su curso. Mientras Europa va regresando a la nueva normalidad, América sigue siendo el epicentro del brote. Ya son 5.209.800 los pacientes recuperados.

La pandemia del coronavirus Covid-10 sigue su avance y ya supera los 10,2 millones el total de contagios, en tanto que eran más de 504 mil los fallecidos y más de 5,2 millones de recuperados.

Según el conteo difundido por la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos, eran un total de 10.268.786 los infectados, 504.345 los muertos y 5.209.809 los pacientes recuperados.

Ciudades de Miami anuncian multas y sanciones a quienes no usen máscaras

La ciudad floridana de Miami (EE. UU.) endureció este lunes las multas a restaurantes que incumplan las normas de COVID-19, con hasta el cierre de un mes, mientras que Miami Beach castigará con 50 dólares a aquellas personas que no lleven máscaras en lugares públicos donde no sea posible el distanciarse de los demás.

La explosión de casos en Florida, que se acerca a los 147.000, y la negativa del gobernador Ron DeSantis de hacer obligatorio el uso de la máscara, llevaron este lunes a autoridades locales a fortalecer las medidas contra la expansión de la pandemia.

Lufthansa vuelve a poner la mitad de su flota en servicio:

La aerolínea alemana Lufthansa pondrá en servicio la mitad de su flota en el marco de la reanudación gradual del tráfico, perturbado por la pandemia de coronavirus, anunció la empresa durante este lunes (29.06.2020) «Las fronteras reabren progresivamente y la demanda aumenta, a corto y medio plazo. En consecuencia, estamos ampliando nuestro plan de vuelo, y continuamos nuestra reactivación», indicó Lufthansa en un comunicado. «Esto significa que la mitad de la flota del grupo estará de nuevo en el aire, es decir 200 aviones más», añadió. Después de haber dejado en tierra a la casi totalidad de sus aparatos durante el pico de la crisis de coronavirus en marzo, la empresa volverá a poner 380 aviones en servicio. Lufthansa ya reanudó algunas conexiones en junio, pero su oferta en los próximos meses no superará el 40% de lo que estaba previsto antes de la pandemia. De aquí a finales de octubre, en cambio, la compañía cuenta con proponer el 90% de sus viajes de corto y mediano alcance y el 70% de su trayectos largos. Agencias.