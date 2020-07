Miles de Personas Adultas Mayores y con Discapacidad Reciben Adelanto del Pago de Pensión: Rutilio Escandón

EL MANDATARIO ESTATAL HIZO UN LLAMADO A NO CAER EN LAS REDES DE ESTAFADORES QUE PRETENDAN RESTAR UNA PARTE DE ESTOS RECURSOS QUE NO TIENEN CONDICIONAMIENTOS.

Tuxtla Gutiérrez.- Al arrancar este 1 de julio, el pago adelantado de dos bimestres de las pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por atender a la población más necesitada, principalmente ante la pandemia por el COVID-19.

Junto al delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que esta noticia, que favorece a miles de chiapanecas y chiapanecos, cobra mayor relevancia en el marco de la celebración del segundo aniversario del triunfo de la democracia en México.

En este sentido, pidió a la ciudadanía estar atenta de los avisos para los pagos que se realizarán en los distintos municipios, así como a no caer en las redes de estafadores que quieren restar una parte del recurso de estos programas que, dijo, han sido creados e instruidos por el presidente López Obrador.

“Es un extraordinario anuncio el que se adelanten estos apoyos que equivalen a cuatro meses y una cantidad de 5 mil 240 pesos; si quieren darte menos, no lo aceptes, denúncialos, porque estos programas son directos para las y los más de 300 mil adultos mayores y más de 50 mil personas con discapacidad, en la entidad”, expresó.

Escandón Cadenas también exhortó a las y los beneficiarios a respetar los protocolos sanitarios que se disponen en las sedes de entrega, como son las medidas de higiene y de sana distancia: “no se confíen y tomen sus precauciones para evitar contagios de coronavirus”.

Tras reconocer la disposición del gobernador de trabajar en un solo frente a favor de las familias chiapanecas, sobre todo, en estos tiempos difíciles provocados por la pandemia, José Antonio Aguilar Castillejos se sumó al llamado a quienes reciben dichos recursos, a no permitir abusos, ya que estos programas son públicos y no tienen ningún condicionamiento.

Asimismo, les invitó a mantenerse informados mediante las y los servidores de la nación, a fin de conocer fechas y sedes para la entrega.

Finalmente detalló que el 13 de julio se iniciará en Tuxtla Gutiérrez, en las instalaciones del Parque Cañahueca; en Tapachula en el plantel del Cobach número 8; mientras que en San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, es sus respectivas instalaciones de feria. El funcionario federal refirió que en los demás municipios se hará en las sedes en las que regularmente se venía realizando la entrega. Comunicado de Prensa