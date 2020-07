Pacientes con COVID-19 se Complican al Automedicarse, Cuando se Agravan Buscan Asistencia Médica en Clínicas

*8 DE CADA 10 PERSONAS QUE HAN DADO POSITIVO AL CORONAVIRUS, PONEN EN PELIGRO SU VIDA, LUEGO DE QUE EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL PADECIMIENTO PREFIEREN TOMAR REMEDIOS CASEROS.

Tapachula, Chiapas; 02 de julio del 2020. – Ocho de cada diez paciente que han dado positivo al Covid-19 en los municipios de la Frontera Sur, se agravan hasta poner en peligro su vida, luego de que en los primeros cinco días de su padecimiento prefieren automedicarse.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, el médico Eduardo Feliciano, especialista en medicina Interna, quien precisó que, alrededor del 80 por ciento de las infecciones por coronavirus son cuadros sintomáticos leves que no generan ninguna complicación.

Otros 14 por ciento son las que requieren vigilancia y un tratamiento; mientras que sólo un 6 por ciento son aquellos pacientes que están críticamente enfermos, en donde el tratamiento se adecúa de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los infectados.

Dejó en claro que la automedicación en México no es un tema nuevo, sino algo que siempre ha existido y es parte de la formación de la sociedad.

Sin embargo, en el contexto del Covid, muchas veces la automedicación genera más complicaciones que retrasan el diagnóstico apropiado para el paciente, quien acude a los 5 o los 10, días después, pero ya con las complicaciones severas de la enfermedad.

“La mayoría de las personas prefieren automedicarse que requerir una valoración especializada. Es importante valorar al paciente desde el inicio de los síntomas para vigilarlo y tratar de limitar las complicaciones, que son inevitables, recalcó.

En la gran mayoría de los casos, los infectados con la pandemia presentan síntomas como el dolor corporal y fiebre. Por lo tanto, los medicamentos van enfocaos solamente a ello hasta que se presentan las complicaciones, en donde y se establece un tratamiento a fondo.

Comentó que hay pacientes que se automedica que se ven obligados a recurrir a un médico, pero no por el Covid, sino por las complicaciones que se generó al consumir diversos fármacos.

Puso como ejemplo el uso de algunos medicamentos que se están empleando actualmente para hacer frente a ese mal, pero que en personas diabéticas eleva la glucosa en el plasma y provoca afectaciones.

Se refirió también que gran parte de la sociedad también recurre a los remedios caseros. Pero no hay una evidencia que provoque efectos positivos.

Lamentó que, hasta el momento, no exista ningún fármaco que pueda curar la infección por el Covid, y que todos los medicamentos que se han estado tratando en fase experimental se pretende que tenga un beneficio en el laboratorio. EL ORBE / M. Cancino

NOTA DE LA REDACCION: Cuando el enfermo acude a las instituciones de Salud, no son revisados y solo se concretan a entregarles un bonche de Paracetamol y 14 días de incapacidad. Luego regresan graves y sencillamente ya no regresan a casa.