Con 245 mil Casos, México Supera a Italia en Número de Infectados de Coronavirus

* Suman más de 11 Millones en EL ORBE.

En el día 33 de la “nueva normalidad”, el país alcanzó las 29 mil 843 defunciones por Covid-19, 654 más que el pasado jueves, así como 245 mil 251 casos positivos.

Este viernes, el reporte de casos nuevos fue de 6 mil 740, uno menos que el máximo de la pandemia en México que es de 6 mil 741.

En números absolutos, nuestro país superó los casos registrados de Italia, donde la pandemia ha sido especialmente cruda. México tiene 245 mil contra 241 mil 184 del país europeo y en materia de fallecimientos, está a 53 decesos de empatar a Francia. De esta manera, México se ubica en el lugar 9 global.

Durante la conferencia desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología agregó que hay 2 mil 169 defunciones sospechosas y que las más de 600 reportadas en las últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas y lo mismo ocurre con los casos positivos.

Aseguró que hay 147 mil 205 pacientes recuperados de los más de 245 mil, es decir, 60% del total desde que inició la pandemia.

El funcionario resaltó que en todo el país hay 28 mil 395 camas para atender Covid-19, 15 mil 808 están disponibles y 12 mil 587 ocupadas, por lo que la ocupación a nivel nacional es de 44%.

Mencionó que hay un total de 9 mil 450 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 5 mil 791 están disponibles y 3 mil 659 ocupadas.

En camas generales, Tabasco, Nayarit y Nuevo León mantienen la ocupación más alta con 71%, 63% y 63% respectivamente, mientras que en camas críticas, Baja California tiene una ocupación de 62%, Sonora 61% y Nuevo León 56%.

Semáforos

En la presentación del semáforo epidemiológico, la secretaría de Salud anunció que 17 entidades federativas permanecerán en color naranja y 15 en rojo, es decir, que sólo podrán realizar actividades esenciales.

Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Querétaro transitaron a color naranja, mientras que Coahuila, Chiapas, Guanajuato y Tamaulipas regresaron a color rojo, es decir al máximo riesgo de contagio.

Los rojos son: Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz

Los naranjas son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Yucatán y Zacatecas.

Las autoridades de Salud reiteraron que en semáforo naranja se podrán retomar actividades no permitidas como un aforo de 50% en gimnasios, spa, albercas y centros deportivos, así como un 25% de aforo en cines, teatros, museos y eventos culturales.

La ocupación hotelera puede tener 50% de aforo, con una utilización de áreas comunes en el mismo porcentaje. Los restaurantes y cafeterías podrán abrir, siempre y cuando mantengan el 50% de su capacidad y tomando todas las medidas de higiene y sana distancia.

También llamaron a la sociedad a reflexionar en cuanto a que el semáforo naranja no significa que todos puedan salir a la calle. En las entidades que se mantienen en semáforo rojo sólo se podrán realizar actividades esenciales.

Casos de Covid-19 Superan los 11 millones en el Mundo

Los casos de Coronavirus superaron este viernes los 11 millones en el mundo, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 11 millones 31 mil 905 contagios reportó la institución y 523 mil 777 decesos. EU tiene al menos 2 millones 788 mil 395 y 129 mil 306 decesos. El país tuvo más de 50 mil enfermos en los últimos dos días. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió esta semana que se podrían registrar hasta 100 mil casos al día.

En la lista mundial sigue Brasil, con un millón 539 mil 81 contagios y al menos 61 mil 884 decesos. A pesar de esas cifras, Río de Janeiro reabrió este jueves sus bares y restaurantes tras un cierre de tres meses, con una restricción de un 50% de su capacidad y la obligación de mantener dos metros entre las mesas.

«Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números», dijo en una conferencia de prensa en Ginebra el jefe de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan. SUN