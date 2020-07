Exige CANACINTRA Multas y Sanciones a Quienes no Usen Cubrebocas en Tapachula

* AGREMIADOS AL ORGANISMO EMPRESARIAL COINCIDIERON EN QUE DEBEN DE ADOPTARSE MEDIAS MAS DRÁSTICAS, CON EL FIN DE EVITAR EL AUMENTO DE CONTAGIOS DEL CORONAVIRUS, PARA QUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NO VUELVA A DETENERSE.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2020.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) pidió este sábado que se multe y se detenga a quienes salgan de sus casas sin el uso de cubrebocas, tal y como ya se está haciendo en Tuxtla Gutiérrez.

Y es que, en la capital del Estado, las autoridades locales aprobaron en Sesión de Cabildo una multa cercana a los dos mil Pesos o el arresto de 72 horas a quienes no acaten esa medida sanitaria, luego de que los contagios de Covid-19 no descienden y cada día hay más muertos.

María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de ese organismo empresarial en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, dijo en entrevista para EL ORBE, que en la nueva normalidad, ya hay un compromiso que se está cumpliendo por parte de los sectores productivos en cuestión sanitaria, pero ahora debe de haber uno de la sociedad.

Comentó que hay nuevas estrategias, en el aspecto de que todos los comerciantes y prestadores de servicios se comprometen a cumplir con los protocolos para que los trabajadores y los consumidores no tengan riesgo de contagio.

Han coincidido, aseveró, en que en los establecimientos locales se exija el uso de cubrebocas, gel antibacterial, tapete sanitizante, entre otros, e incluyan el número máximo de clientes que pueden ingresar.

Ahora se espera que se abra nuevamente la frontera entre México y Guatemala, aunque para ello señaló como urgente garantizar la seguridad y salud del turismo y de los visitantes comerciales.

“No se puede decir que no tendrán problemas de contagios, si la sociedad se resiste a usar lo elemental, que es el cubrebocas. Mientras eso ocurra, los guatemaltecos mirarán a Chiapas como una región de alto riesgo para venir, porque podrían contraer la pandemia”, indicó.

Consideró que es prioritario trabajar ahora de manera conjunta entre las autoridades y la sociedad para proyectar la imagen de que se están cumpliendo con los protocolos y que pueden llegar sin temor al contagio.

Y es que, dijo, los industriales han retomado sus actividades de comercialización y eso conlleva a que empresarios y compradores lleguen a la región Soconusco, pero que les han dicho que tienen mucho miedo, “porque la gente de Tapachula no se cuida y los contagios permanecen”.

Recalcó que el turismo representa una de las mayores entradas económicas en la Frontera Sur, tan es así que anualmente estaban entrado unos 2.2 millones de guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) y dejaban una derrama diaria de aproximadamente cuatro millones de Pesos.

Su llegada beneficiaba al sector comercio, restaurantero, hotelero, transporte y prestadores de servicios de varios tipos y niveles.

Reconoció que la situación del semáforo sanitario que pasó de rojo a naranja e la entidad, no fue real, “y lo sabemos porque estamos trabajando a diario con la Secretaría de Salud y tenemos comunicación permanente con lo que pasa en la sociedad”.

En unas cuantas horas se regresó al semáforo rojo, “porque la gente inmediatamente pensó que todo volvía a la normalidad anterior, y no es así”, dijo.

A nombre de los afiliados a esa Cámara recalcó que es urgente reactivar la economía, “pero con los cuidados pertinentes, y no se está haciendo. Por eso volvimos a retroceder y así, ¿cuándo vamos a superar esta pandemia?”.

Por ello, concluyó que no hay otra forma más que obligar a la población al uso de cubrebocas, con multas y arrestos, como ya lo hizo Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE / M. Cancino