Denuncian Presuntos Desvíos Millonarios en Apoyos Económicos Para Cafeticultores

* PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA REGIÓN SOCONUSCO RECIBEN 3 MIL PESOS EN LUGAR DE LOS 5 MIL ANUNCIADOS, POR LO QUE ESPERAN SE INVESTIGUE EL DESTINO DE LOS RECURSOS.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2020.- Productores de café de la región Soconusco, solicitaron este día a los órganos fiscalizadores en México, una profunda investigación sobre el destino de los recursos a los productores de ese cultivo, ante la sospecha de millonarios actos de corrupción.

Refugio Bravo Soto, juez auxiliar de la comunidad Flor del Naranjo, enclavada en la zona rural entre los municipios de Motozintla y Tapachula, dijo que, de comprobarse, podría tratarse de muchos millones de Pesos que alguien se los está quedando.

De acuerdo a lo que explicó en entrevista para EL ORBE, muy pocos productores están siendo beneficiados con el programa federal para el café, y que salta a la duda cómo fueron escogidos y qué pasó con los recursos del resto de los cafeticultores.

Mientras que, de los que salieron en la lista de los beneficiarios, se les repartió una tarjeta de un banco privado con el que está trabajando el Gobierno Federal y se les dijo que ahí se le depositaría una sola ocasión al año, por la cantidad de cinco mil Pesos.

Sin embargo, cuando fueron a verificar los saldos, se percataron que solo había tres mil y por eso algunos de ellos se presentaron a solicitar explicaciones al banco.

Ahí los canalizaron con ejecutivo que, luego de varias excusas, les terminó diciendo que no se podía hacer nada porque ese era el monto depositado.

Entonces decidieron elevar su queja ante el gerente, a quien le adelantaron que, de no encontrar respuestas, presentarían su inconformidad penalmente.

De esa manera, el gerente se vio obligado a presentarles un estado de cuenta en el que claramente aparece que el depósito había sido de cinco mil Pesos, pero que desconocía a dónde se habían ido los dos mil Pesos desaparecidos.

Por eso el llamado a que se transparente el destino de todos esos millones de Pesos que fueron autorizados por los legisladores en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero que alguien los está desviando.

También comentó que en el banco les pidieron que sería resuelta la situación únicamente de quiénes se había quejado, pero que no le dijeran a nadie más

Hay muchas quejas en el área rural y que, incluso, los campesinos están dispuestos a concentrarse en el área urbana para llevar una huelga de hambre y hacer públicos esos actos de corrupción que, hasta ahora, siguen impunes.

Dijo desconocer el destino de esos recursos, si algún funcionario se esté quedando con ellos o si van a ser utilizados para campañas electorales, y por esos insistió que debe de esclarecerse y castigar a quienes resulten responsables. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello