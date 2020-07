Brote de Coronavirus en la Zona Alta de Tapachula, No Entienden que el Cubrebocas Debe ser Permanente

*MUCHOS DECÍAN QUE LA PANDEMIA NO LLEGARÍA A LAS COMUNIDADES RURALES, POR ESTAR RETIRADAS DE LA ZONA URBANA. *AUTORIDADES EJIDALES LAMENTAN EL INCREMENTO DE FALLECIMIENTOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio del 2020.- El «Tata Mam» en la región Soconusco, Esteban Bravo Verdugo, confirmó a rotativo EL ORBE que hay un brote de Covid-19 en comunidades rurales de la Frontera Sur de Chiapas, y muchos decesos por esa enfermedad.

En entrevista, detalló que la falta de información y de responsabilidad en el ámbito de salud, ha provocado que las comunidades indígenas se vean afectadas por el incremento de contagios y decesos por esa enfermedad.

Por lo mismo, en las últimas horas se reunió el Consejo Indígena Mam para efecto de hacer entrega de información a las comunidades de la zona alta, media y baja de la región del Soconusco, que va impreso en español y en su lengua nativa, para que lo puedan leer.

Esta iniciativa es muy importante para que la población indígena pueda conocer de qué se trata la enfermedad, los síntomas, consecuencias y las medidas de prevención, consideró.

En el caso de los contagios de la pandemia en el área rural, puso como ejemplo lo que, asegura, está pasando en el ejido Bellavista, en Tapachula, «en donde ahorita está el brote, pero por lo mismo, porque no hay sana distancia, cubrebocas y ni llevan las medidas de prevención».

Sobre la llegada de ese mal a las áreas rurales de la Frontera Sur de Chiapas, afirmó que «me consta y me da tristeza decirlo, porque mi hermana precisamente de esto hace 20 días y se contagió en una iglesia».

Dijo desconocer con precisión las cifras de contagiados y decesos, «pero hay muchos compañeros que se han ido de este mundo por lo mismo, porque no se han cuidado».

«Ahorita se está detectando en la zona alta de Tapachula, pero también de Cacahoatán y Unión Juárez», sostuvo.

En esas regiones, apuntó, «a la gente le da vergüenza decir que murió de esto, pero hay gente que ha muerto de esa enfermedad, aunque algunos se han escapado. Por ejemplo, yo tengo un familiar de la zona rural que estuvo intubado, pero gracias a Dios ya está bien».

Al referirse a la población en general, indicó «nuestra gente a veces no entiende, pues no llevan las medidas sanitarias. En el caso del cubrebocas se lo ponen un ratito y saliendo del mercado se lo quitan, y no guardan la sana distancia».

Consideró que la sociedad aún no ha entendido que, en la «Nueva Normalidad», tendremos que acostumbrarnos a que las medidas sanitarias serán permanentes. EL ORBE / M. Cancino