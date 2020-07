Abogados Denuncian Presunto Conflicto de Interés en Adjudicación de Obras a Familiares de Gurría

* AFIRMAN QUE UNA CONSTRUCTORA PROPIEDAD DEL HERMANO DEL EX ALCALDE, RESULTÓ BENEFICIADA POR LA SEDATU CON UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA SIN LICITACIÓN. * PRESENTARON FORMAL DENUNCIA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF).

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2020.- Un grupo de abogados de Chiapas presentaron este viernes una denuncia formal ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para solicitar que se investigue a fondo a familiares del ex Alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, ya fallecido.

El Maestro en Derecho, Javier Vázquez Moctezuma, en representación de la parte denunciante, dijo en entrevista para EL ORBE que, a razón de ejemplo, en días pasados llegaron a Tapachula funcionaros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal.

En su estancia en la ciudad, informaron que la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, había autorizado recursos para invertirse en una ciclovía y en un corredor en las antiguas instalaciones del ferrocarril.

Sin embargo, cuando fue presentada la información, se reveló que las obras serán realizadas por familiares de Oscar Gurría, a través de una constructora que supuestamente tiene su hermano Efraín Gurría, sin tomar en cuenta a las empresas locales ni transparentar la adjudicación.

«Eso es un conflicto de intereses, porque habiendo ocupado el cargo, sabiendo que había esas obras y teniendo información confidencial, se benefició a esa empresa que, sin duda, le otorgó su hermano», subrayó el jurisconsulto.

Este mismo día fue presentada una denuncia similar ante el órgano de control de la Sedatu, para los mismos fines.

«Estamos en la Ciudad de México realizando esos trámites. Ya no nos vamos a dejar. No es posible que la clase política siga con la misma corrupción», recalcó el abogado.

Se espera que, con la investigación a fondo de lo ocurrido con los recursos para obras durante el tiempo en el que estuvo Oscar a cargo de la administración municipal, se verifique el uso y destino del erario y se descarte la posibilidad de que hubo actos de corrupción para beneficiar a su propia familia.

«La contraloría social de Tapachula estará pendiente de los resultados de esas investigaciones», puntualizó Vázquez Moctezuma. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello