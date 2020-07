Rutilio Escandón Atestigua la Ratificación del Convenio de No Agresión Entre Aldama y Chenalhó

*RECONOCIÓ LOS AVANCES ENTRE AMBOS MUNICIPIOS, GRACIAS AL DIÁLOGO Y CONSENSO. *AGRADECIÓ EL APOYO QUE LA FEDERACIÓN HA OTORGADO PARA BENEFICIAR A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la Ratificación de la Firma del Convenio de No Agresión entre los municipios de Aldama y Chenalhó, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció los avances que han logrado ambos pueblos, a través del diálogo y el consenso, a poco más de un año de que se firmara, por primera vez, este acuerdo para dejar atrás los conflictos del pasado y caminar juntos por el bien de sus comunidades.

“Han tenido la capacidad y voluntad de dialogar y encontrar acuerdos que benefician a todos los pueblos, porque si ustedes van juntos como hermanos, abren el camino para que otros municipios lo sigan. Están en una nueva ruta de entendimiento, han disipado dudas y hecho a un lado los malos entendidos. Con esto dejan una gran herencia a sus hijas e hijos, para inaugurar una cultura de paz”, expresó ante habitantes de Aldama y Chenalhó.

Ante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, el mandatario destacó el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda a Chiapas, por lo que les pidió aprovechar los recursos que tienen en esa zona para hacerlos producir, así como los programas y proyectos que el Gobierno Federal impulsa para su bienestar.

Luego de ratificar el compromiso del presidente López Obrador de acompañar este proceso de pacificación y de que los programas sociales no dejen de fluir, Encinas Rodríguez enfatizó la voluntad de las autoridades tradicionales y el empeño que el Gobernador encabeza desde las Mesas de Seguridad, para garantizar la paz y protección de las familias; sin embargo, dijo, es necesario redoblar esfuerzos para lograr este reencuentro y una solución definitiva.

“Hemos avanzado y hay muestra de voluntad, pero todavía se registran agresiones que causan daño a la integridad física de los habitantes de esa zona. Hagamos de este proceso de reconciliación una muestra de que podemos reconstruir nuestra vida comunitaria, de convivencia social, reconocimiento y respeto para poder vivir en paz. El esfuerzo que ustedes desarrollen es invaluable, y del que esperamos tener mejores resultados”, acotó.

Al resaltar la comunicación permanente que conservan con los pueblos indígenas, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, subrayó la disposición de continuar con las mesas de diálogo y comunicación permanente, para llegar a acuerdos que coadyuven en la resolución del conflicto.

El encargado de la Secretaría de Protección Civil, Jorge Jesús Figueroa Córdoba, informó que se ha garantizado la ayuda humanitaria en ambos municipios con la entrega de 245 toneladas de alimentos para Aldama y 452 para Chenalhó, de Enero de 2019 a Mayo de 2020. Mientras que, para el periodo de julio a diciembre 2020, se adelantó la ayuda consistente en 112 toneladas de insumos, a 416 familias de Chenalhó; y 28 toneladas para 363 familias de Aldama.

A su vez, la presidenta municipal de Aldama, Verónica Ruiz Pérez y el síndico por Usos y Costumbres de Chenalhó, Victorio Gutiérrez Gómez, en representación del alcalde Abraham Cruz Gómez, refrendaron su compromiso de apegarse a este pacto de no agresión y agradecieron la oportunidad para que en sus comunidades prevalezca el desarrollo y la armonía, ya que por más de 40 años vivieron en la zozobra y el miedo.

Asistieron: la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Elizabeth Bravo Rangel; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Félix González Lara y el titular de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón. Boletín Oficial