Chiapas Fuera del Proyecto Para Reducir el IVA e ISR en Zona Sur-Sureste, Nos Marginan

* EL GOBIERNO FEDERAL ANUNCIÓ QUE REDUCIRÁ DICHOS IMPUESTOS EN OAXACA PARA IMPULSAR EL PROYECTO DEL CORREDOR TRANSÍSTMICO, MIENTRAS QUE CHIAPAS QUEDÓ EXCLUIDO DE ESE BENEFICIO FISCAL.

México.- Ante el anuncio del Gobierno Federal de impulsar apoyos fiscales para el Corredor Transístmico, en torno a la reducción considerable al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR) y otros estímulos atractivos para las inversiones, para Chiapas no se ofreció ningún tipo de beneficio fiscal.

Hace una semana el presidente AMLO mencionó que durante las pasadas crisis económicas se rescató a empresas y bancos a partir de los ingresos obtenidos por la venta de petróleo, por lo que es momento de regresarle a la región un poco de lo que ha aportado al desarrollo del país.

Por lo que entre otras cosas, precisó que en la región del Istmo se contempla reducir los impuestos, IVA e ISR, para reactivar la economía con los 10 parques industriales que se prevén construir en la zona de Oaxaca.

Sin embargo no mencionó nada con respecto a Chiapas, lo cual deja en la incertidumbre a la entidad, al no estar contemplado en este tipo de proyectos que podrán detonar la economía de la región, la cual cuenta con Puerto Chiapas, un punto de arribo de mercancías y de turismo.

Por otra parte, funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sostuvieron una reunión virtual con la bancada de (Morena), donde consideraron urgente un encuentro integral e institucional entre esa secretaría y las de Economía, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, con la Cámara de Diputados, con el fin de aterrizar programas de desarrollo integral para la frontera sur y región sur-sureste.

El presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur, precisó que en el Legislativo se han recibido peticiones para que participe la Comisión Reguladora de Ferrocarriles y Economía, porque hay un pronunciamiento del titular del Ejecutivo federal, sobre reducir el IVA e ISR en la frontera sur y reactivar la zona económica especial en Tapachula, Chiapas.

También señaló la importancia de la reactivación económica en la zona, "tenemos que reactivar el Puerto Chiapas y la zona económica de Tapachula, con el Tren Chiapas-Mayab. Se tiene que conocer cómo se van a vincular ferrocarriles y Puerto Chiapas", destacó.