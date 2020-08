A Través de 16 Canales de Televisión Iniciarán las Clases en Todo el País el 24 de Agosto: SEP

*DEBIDO A LA PANDEMIA NO EXISTEN LAS CONDICIONES PARA LAS CLASES PRESENCIALES. *AUTORIDADES EDUCATIVAS DAN A CONOCER FECHAS PARA INSCRIPCION Y REINSCRIPCION.

México.- El 24 de Agosto iniciará el ciclo escolar 202-21 a distancia porque por la pandemia no hay condiciones para hacerlo de manera presencial, señaló el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde, es una decisión las autoridades de Salud, abundó el titular de la SEP durante la conferencia de prensa del Presidente de esta mañana de lunes.

«A pesar de la adversidad con nuestros maestras, maestros y la familia podemos avanzar sin que eso signifique abandonar la escuela», indicó Moctezuma.

Previo a la intervención de Moctezuma, el presidente Andrés Manuel López Obrador firma un acuerdo de concertación con 4 televisoras -Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios- que darán servicio a 30 millones de alumnos con 16 canales.

El Presidente señaló que el regreso a clases se apoyará en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras.

SEP Anuncia Proceso de Inscripciones Para el Ciclo Escolar 2020-2021.

Las inscripciones y reinscripciones para niños de educación básica que pasen de grado, se hará de manera automática, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sólo se abrirán periodos extraordinarios para los niños que cambien de nivel educativo, es decir de Preescolar a Primaria, Primaria a Secundaria, de Secundaria a Preparatoria.

«En aquellas entidades donde no se ha iniciado, serán del 6 al 21 de agosto y tendremos un periodo extraordinario del 24 de agosto al 11 de septiembre.

«Para los niños que están en un ciclo escolar continuo, es decir que pasan de 1° a 2° o de 5° a 6°, las reinscripciones son automáticas, el periodo extraordinario de inscripciones son para aquellos que tienen un cambio de entidad o de escuela o ciclo escolar», dijo en conferencia de prensa, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mujica.

Agregó que el examen de ingreso a Media Superior ya ha iniciado en algunas entidades y la última fecha será del 25 al 28 de Agosto. El inicio del ciclo escolar será el 24 de Agosto para toda educación básica y de media superior, en el entendido que se inicia el ciclo escolar en internet, radio, televisión y a través de cuadernillos en zonas escolares de alta marginación.

A partir del 24 de Agosto se va a iniciar un proceso de trabajo en el que con esos contenidos se evaluará a los niños y adolescentes, y cuando se regrese presencialmente a clases se continuará con los contenidos programáticos.

Habrá un espacio para dar una evaluación diagnóstica a los niños, y los maestros podrán atenderlos para ver cómo les ayudan.

En las escuelas públicas habrá espacio para recibir a los estudiantes de colegios privados que tengan que migrar derivado de que la situación económica de sus familias cambie y no tengan dinero para seguir pagando la colegiatura.

La Secretaría de Educación Pública dijo que se está llevando a cabo un diagnóstico para determinar la ubicación geográfica, grado escolar, saturación de matrícula para ofrecer las mejores opciones a estudiantes que pasen de la escuela privada a la pública.

«Tenemos 200 mil escuelas en básica en el país y 1 millón 200 mil maestros que están preparados para recibir esta migración, para ello estamos realizando un diagnóstico para determinar ubicación geográfica, grado escolar, saturación de matrícula para ofrecer las mejores opciones a las niñas y jóvenes que pasen de la escuela privada a la pública.

«Existen escuelas de alta demanda, sin embargo, un gran porcentaje de las escuelas cuenta con la capacidad de atención a nuevos alumnos», dijo Marcos Bucio Mújica, Subsecretario de Educación Básica. Sun