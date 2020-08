Habitantes de Huixtla Consumen Agua de Lluvia al no Haber Potable

José Luis Laparra Abandona a su Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 08 de agosto.- Las deficiencias en los servicios públicos en el municipio de Huixtla han llegado a tal extremo que la población tiene que utilizar agua de lluvia para solventar sus necesidades, porque no hay potable.

Lo peor de todo es que, el aún alcalde, José Luis Laparra Calderón, goza de impunidad e inmunidad, a pesar de que mantiene literalmente destrozada a la ciudad.

Héctor Isaac Ozuna Moreno, en representación de sus vecinos, relató al rotativo EL ORBE que el desabasto del vital líquido es un problema grave para los ciudadanos.

Señaló que ahora, en temporada de lluvias, la población tiene que recurrir a ese recurso pluvial porque el líquido entubado no les llega durante muchos días.

En cambio, la administración municipal, emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), les manda oportunamente los recibos, que tiene que pagar inmediatamente, aunque no tengan ese servicio.

También se refirió a lo despedazada que está esa calle y que, aun cuando han solicitado una y otra vez el mantenimiento, siguen sin obtener respuestas positivas.

Se cree que esta es la peor administración municipal que ha tenido Huixtla y la más solapada por los legisladores. EL ORBE / Miguel Laparra