Chiapas no fue Considerada Para Reducción Del IVA a Pesar de su Pobreza y Contar con Zona Estratégica

Tapachula, Chiapas; 09 de agosto del 2020.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, lamentó que, en las decisiones del actual gobierno federal de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) para el sur del país, no se haya considerado a Chiapas.

Y en lugar de ello, que se estén cancelando los macroproyectos que las administraciones pasadas tardaron años en diseñar y que estaban proyectadas para el desarrollo de la entidad, para los próximos 50 años.

José Antonio Toriello Elorza, presidente de ese organismo empresarial, recordó que hace algunos días el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció una serie de beneficios fiscales para el sur-sureste mexicano, pero que se refería a la franja transístmica, ubicada entre Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y no a Chiapas.

Dijo que eso es preocupante para la Frontera Sur, «porque siempre hemos pedido los apoyos y beneficios fiscales para poder desarrollar esta región».

Consideró que hay un estancamiento porque el Soconusco sigue siendo un sector primario como un gran productor agropecuario de muchos productos de exportación, como el banano, café, mango ataulfo, papaya, ganado tropical, entre otros.

Así también, que la misma región es altamente comercial con Centroamérica, y que todo eso debería de ser considerado por el gobierno federal para otorgar también esos beneficios fiscales a Chiapas, el estado más pobre del país.

«Está zona tiene un gran potencial por su situación geográfica, sobre todo las comunicaciones y los medios de transporte, como la carretera a cuatro carriles, ferrocarril, aeropuerto internacional, un puerto y además somos la aduana más importante del sur-sureste mexicano, abundó.

Sin embargo, precisó, «no se ha podido dar ese salto porque se han detenido los proyectos, como el Parque Agroindustrial, el Recinto Fiscalizado, la Zona Económica Especial, entre otros que no se han podido aterrizar».

A nombre del sector empresarial agremiado a ese organismo, recalcó que «nos preocupa muchísimo, porque seguimos siendo el gran proveedor de materia prima, pero no podemos transformarla, y sigue habiendo poca industria en la región, que se cuentan con los dedos».

Consideró, por lo contrario, que, si se hubiera considerado a Chiapas dentro de esos estímulos fiscales, sería un atractivo para las inversiones agroindustriales para un verdadero crecimiento en la región.

«Es importante voltear a ver al Soconusco, a la Frontera Sur, porque somos la conexión directa con los países centroamericanos y el transístmico. Si a Oaxaca le van a dar todos esos beneficios fiscales, por qué no dárselos a la Costa de Chiapas», insistió.

El haberlo hecho, opinó, habría una gran conexión hasta Mérida y sería verdaderamente una red de productividad agroindustrial que impulsaría a todo México, y «nos ayudaríamos a crecer, al igual que lo hacen en el centro y norte del país». EL ORBE / M. Cancino