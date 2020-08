Chiapas Está Superando la Pandemia; Cuidarse con Esmero Para Evitar Rebrotes de COVID-19: REC

*EL MANDATARIO SOSTUVO QUE AHORA MÁS QUE NUNCA, ES FUNDAMENTAL NO BAJAR LA GUARDIA, NO CAER EN EXCESOS DE CONFIANZA Y ACATAR CON MAYOR RESPONSABILIDAD LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, gracias al comportamiento ejemplar del pueblo, al esfuerzo profesional del personal de salud y al trabajo interinstitucional que se realiza todos los días, Chiapas está superando la pandemia de COVID-19, sin embargo, insistió en el llamado a no confiarse y cuidarse con más esmero, para evitar rebrotes y erradicar más pronto esta enfermedad.

“Mi gratitud con toda la ciudadanía, en especial con quienes integran el sector salud y las autoridades de la Mesa de Seguridad, porque además de atender los temas competentes, se han sumado al auxilio de la gente ante la contingencia sanitaria. Nos cuidemos con más intensidad, si seguimos así, reducimos riesgos y contribuimos a eliminar este virus tan peligroso”, apuntó.

Sostuvo que, ahora más que nunca, es fundamental no bajar la guardia, no caer en excesos de confianza y acatar con mayor responsabilidad las recomendaciones de las y los expertos, sobre todo el lavado de manos, guardar sana distancia, no tocarse la cara, y en caso de acudir a centros de trabajo, lugares públicos o con espacios reducidos, usar cubrebocas y extremar precauciones.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que, de los 5 mil 857 casos de COVID-19 registrados históricamente en la entidad, 4 mil 201 pacientes han superado esta enfermedad, de los cuales 175 recibieron alta médica durante la semana pasada.

Finalmente, el titular del Ejecutivo Estatal destacó la coordinación y suma de voluntades entre instancias federales, estatales y municipales, para reforzar las estrategias y protocolos en materia de seguridad y salud en las diferentes regiones del Estado, a fin de hacer frente a la emergencia sanitaria y garantizar paz y bienestar a las familias. Comunicado de Prensa