Tóxico Para la Ciudad Resultan los Migrantes, la Ley los Protege y Deja en Total Indefensión a Chiapanecos

Tapachula, Chiapas; 19 de agosto de 2020.- La problemática que ha desencadenado la presencia de los migrantes tanto en el centro de la ciudad, como en distintas colonias, se ha ido incrementando, en virtud de que no hay ninguna autoridad que los controle y, por lo mismo, hacen y deshacen y no les preocupa para nada.

Así lo dio a conocer en entrevista, Abel de León Zúñiga, representante de un sindicato de trabajadores gubernamentales, quien consideró que hay demasiados privilegios para los migrantes, mientras que, a los chiapanecos, «se les aprieta en todos sentidos».

Añadió que, a eso grupos de extranjeros, no obstante, de que cometen desórdenes y vulneran la limpieza de la ciudad, no se les pone un alto, «como tampoco a su mal vivencia, porque donde se amontonan hacen continuos escándalos y nadie les dice nada».

Consideró que las autoridades «deberían poner un hasta aquí con mano dura en contra de los migrantes quienes se creen ya los dueños de la ciudad, y por eso hacen lo que quieren, ya que nadie les quita ese privilegio; al contrario, los favorecen al darles tantas consideraciones».

De acuerdo a su punto de vista, «los migrantes no sólo son un latente peligro para los ciudadanos tapachultecos, sino también pueden ser propagadores del contagio de coronavirus en virtud de que no acatan las medidas sanitarias».

Además, que los indocumentados hacen lo contrario, andan sin cubrebocas y se amontonan, creando el peligro del contagio del mortal virus hacia el resto de la sociedad, sigue latente. EL ORBE / Nelson Bautista