Bomberos Arriesgan su Vida Para Salvaguardar la Integridad de las Familias Chiapanecas: REC

* EL GOBERNADOR COINMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO, POR LO QUE ENTREGÓ MEDALLAS AL MÉRITO POR 45, 35, 25 Y 20 AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDOS.

Al conmemorar el Día Nacional del Bombero, junto bomberas y bomberos de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su respaldo a quienes realizan esta noble labor en la que, incluso, arriesgan su vida para salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas ante contingencias por fuego, agua, sismos u otros fenómenos.

Apuntó que a pesar de la pandemia por COVID-19, el Gobierno del Estado no ha bajado la guardia ni descuidado otros sectores, por ello, les aseguró que continuará pendiente de que tengan cada vez más equipo e insumos. Asimismo, convocó a las y los Alcaldes a sumarse a este apoyo, como lo han hecho los Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villaflores, Ocosingo y Cintalapa.

Acompañado del director general del Instituto de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero, el mandatario señaló que, mediante la creación de dicho organismo, en esta administración se dio un paso significativo para dignificar sus acciones: “La frase sobre que ustedes ‘viven para servir y sirven hasta morir’, es legítima. Apreciamos y admiramos su trabajo de ayuda incondicional, y les reitero que no están solos, cuentan conmigo”.

Tras reconocer al Gobernador por enaltecer la labor de las bomberas y bomberos, Sánchez Guerrero aseveró que continuarán desempeñándose con profesionalismo, al tiempo de explicar que el Instituto de Bomberos de Chiapas ha fortalecido su trabajo en los municipios, muestra de ello es el proyecto para una estación en Cintalapa. Agregó que, con el apoyo de autoridades, se busca trasladar una unidad bomba, donada por bomberos de Chicago, Illinois.

En nombre de quienes integran el Instituto de Bomberos de Chiapas, Carmen Isabel García García destacó el impulso que Escandón Cadenas ha dado a la equidad de género, sobre todo, a la participación de las mujeres en estas tareas: “Aquí tiene a sus bomberas y bomberos que con vocación atendemos emergencias y acudimos al auxilio. Heroínas y héroes anónimos, sin protagonismo, pero con valor y entrega”.

Mediante un mensaje virtual, el presidente de la Asociación Mexicana de Bomberos, Sergio Ramírez López, subrayó el logro del jefe del Ejecutivo Estatal al conjuntar a los bomberos en este instituto que, aseveró, además de darles garantías al brindar su servicio, les da dignidad “y eso no tiene precio”.

En este sentido, pidió a Marco Antonio Sánchez Guerrero en su calidad de comisario de dicha Asociación, entregar un presente conmemorativo a esta fecha al mandatario, por el respaldo que ha mostrado a las y los bomberos. De igual forma, felicitó a las mujeres y hombres de la entidad, que ofrecen su servicio para salvar vidas.

Durante este acto se otorgaron medallas al Mérito Bomberil por 45, 35, 25 y 20 años de servicio ininterrumpidos a: Jorge Barrientos García, de Tapachula; Rodulfo Gálvez Gómez, de Tuxtla Gutiérrez; Sergio Figueroa Cabrera, de Comitán de Domínguez; César del Rosario Cameras, de San Cristóbal de Las Casas; y, en representación del comandante Toledo Cruz de Tuxtla Gutiérrez, a su esposa Fanny Velázquez Escobar.

Asistieron: el secretario general del Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Juan Óscar Trinidad Palacios, respectivamente; en representación de la VII Región Militar, Isaac Guzmán Rojas; y de la Región Aérea del Sureste, Darío Hernández Ramírez; integrantes del Gabinete Estatal, y Alcaldes de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Venustiano Carranza, Cintalapa y Ocosingo. Comunicado de Prensa