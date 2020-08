Pepenadores de Basura Resultan Inmunes al COVID, No se han Reportado Enfermos Durante la Pandemia

*AFIRMAN QUE QUIENES TRABAJAN EN EL BASURERO MUNICIPAL Y LAS MAS DE 60 FAMILIAS QUE VIVEN EN LOS ALREDEDORES, NO REPORTAN NINGUN CASO VISIBLE.

Tapachula, Chiapas; 26 de agosto de 2020.- Toda una comunidad que se dedica desde hace muchos años a la separación de los residuos sólidos en el basurero de Tapachula, ha presentado una particularidad en los últimos seis meses: Inmunidad al Covid-19.

Son cientos de familias que, por lo mismo, no ha presentado un solo deceso por esa enfermedad, aun cuando no usan cubre bocas ni toman las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud.

Mario Gilberto Pérez, vecino de la colonia Lindavista y pepenador de profesión, dijo en entrevista para EL ORBE que todos están enterados de los riesgos de la enfermedad.

«Aquí no ha pasado nada, gracias a Dios», dijo al atribuir a que no se han infectado de esa y de otras enfermedades a sus creencias religiosas.

«Tenemos un Dios quién nos cuida, que nos protege ante cualquier enfermedad que venga. Pero, si nos llega la hora, ¿qué podemos hacer?, si nos toca esa enfermedad esperaremos que se haga la voluntad que Dios nos guarda», indicó.

Al hacer un balance de todos los que ahí laboran, incluyendo los que llegan de comunidades aledañas, aseguró que no hay solo infectado de coronavirus.

También descartó a las alrededor de 60 familias que viven en las inmediaciones de ese basurero municipal. Tampoco se infectaron menores de edad y personas de la tercera edad. EL ORBE / M. Cancino