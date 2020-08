En Intensa Gira por Tapachula, Inaugura Rutilio Escandón Rehabilitación del Puente Fiscalizado de Puerto Chiapas

* EL MANDATARIO ESTATAL TAMBIÉN CONSTATÓ LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE GRUPO IDEALSA DE GUATEMALA, Y MÁS TARDE ENTREGÓ ESCRITURAS A 75 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

Al inaugurar la Rehabilitación del Puente Elevado que comunica al Recinto Fiscalizado Estratégico con Puerto Chiapas, que sufrió afectaciones a su infraestructura durante el sismo del 2017, y constatar los avances en la construcción del Complejo Industrial de Grupo Idealsa de Guatemala, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que estas obras representan una de las mejores inversiones para impulsar la conectividad, el desarrollo y el crecimiento económico en la región del Soconusco.

Tras un recorrido por el puente fiscalizado, el mandatario señaló que, a pesar de la emergencia por COVID-19, su Gobierno no baja la guardia y sigue dando muestras de voluntad y eficiencia en el gasto público, como la culminación de esta obra que, aseguró, representa un paso seguro para el tránsito diario de más de 3 mil personas y el transporte de mercancías de los sectores productivos, además de dar paso a otras inversiones que generarán progreso a una de las zonas económicas más importantes de la entidad.

“Es una obra estratégica, benéfica para prestadores y corredores de servicios, así como para el tránsito local y el turismo que llega a través de los cruceros; representa una acción de apoyo al pueblo, pero también para que el sector empresarial pueda establecerse y generar mayores y mejores empleos que contribuyan al progreso de la región”, precisó.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el jefe del Ejecutivo Estatal dio a conocer que, gracias a la actitud responsable del pueblo y del trabajo profesional del personal de salud, muy pronto Chiapas pasará al color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, lo que permitirá mayor movilidad, sin embargo, dijo, también obliga a tener mayor esmero en el autocuidado, sin excesos de confianza, ya que todavía no hay medicamentos ni vacuna para curar esta enfermedad.

Respecto al Complejo Industrial de Grupo Idealsa de Guatemala, establecido en Puerto Chiapas, Escandón Cadenas precisó que mediante esta empresa, que se dedicará a la producción y distribución de aceites y grasas, bebidas lácteas y no carbonatadas, entre otros servicios, se estrechan lazos de colaboración con el empresariado del vecino país y es muestra fehaciente de que la entidad es tierra fértil y segura para impulsar proyectos de inversión que mejoren canales de comercialización a otras partes del mundo.

“Chiapas ofrece importantes proyectos de desarrollo económico, es una entidad que se preocupa y ocupa porque las empresas puedan tener la confianza de que estamos trabajando para que puedan establecerse de forma segura. Y la empresa Idealsa es claro ejemplo de que se están construyendo espacios generadores de empleos y de desarrollo”, apuntó.

En su intervención, el secretario del Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, anunció que los estudios de la terminal intermodal ferroviaria y del tren de pasajeros que recorrerá de Tapachula a Puerto Chiapas, logró su registro ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que para el año 2021 tendrá presupuesto federal para continuar con el análisis y la consolidación de estos proyectos.

Luego de precisar que la rehabilitación del puente fiscalizado garantizará una ruta segura para el traslado de mercancías, Melgar Bravo sostuvo que se hace un gran esfuerzo para que Chiapas sea más competitivo, se detone el comercio exterior y se convierta en una entidad atractiva para las inversiones, tal y como se logró con la llegada de la empresa Idealsa a Puerto Chiapas, que invertirá, en una primera etapa, más de 2 mil millones de Pesos y generará más de mil empleos directos.

Luego de explicar de manera técnica los espacios de la planta industrial Idealsa, el gerente de Proyecto México de Idealsa, Roberto Rocha, reconoció el respaldo que se tuvo por parte de las diferentes autoridades, para que este proyecto ambicioso se hiciera realidad, pues además de brindar oportunidades de empleos busca consolidarse como un polo de desarrollo para la región del Soconusco.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, resaltó el trabajo responsable y transparente con el que Chiapas se conduce para entregar obras públicas justas y que lleven bienestar a las y los chiapanecos. Asimismo, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, reconoció el interés de los Gobiernos Federal y Estatal de consolidar el progreso de Puerto Chiapas.

