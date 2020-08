México Llega a 595 mil Casos de Coronavirus; hay 64 mil 158 Muertes

* En EL ORBE 842 mil 915 Fallecidos.

La Secretaría de Salud reportó un total de 64 mil 158 defunciones en todo el país por Covid-19, es decir, 339 muertes más que las reportadas ayer que fueron 63 mil 819 y aunque reportó una reducción en los casos, las cifras apuntan a que la tendencia no se mantendrá.

“Al cierre de la semana 33 tuvimos un periodo de disminución de la velocidad de reducción, es decir, ya no se redujo esa semana a la velocidad que venía reduciéndose la epidemia desde la semana 29 y abrimos esta semana con una reducción que podría no sostenerse a lo largo de la semana siguiente”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Abriendo con una reducción tan pequeña de menos 12% no podríamos garantizar que esto se mantenga a lo largo de la semana, es posible que tengamos una etapa de meseta, la epidemia no desciende de forma monotónica, es decir, con un descenso continuo sino que tiene momentos de estancamiento y es una especie de escaleno”.

Añadió que el país contabiliza 595 mil 841 casos confirmados de Covid-19 y que las personas que se contagiaron en los últimos 14 días (epidemia activa) y que aún pueden transmitir el virus llegaron a un promedio de 41 mil 959.

Hasta ahora han sido estudiadas 1 millón 341 mil personas, desde el 28 de Febrero fecha del primer caso confirmado, de las cuales 663 mil 474 han resultado en negativo.

Aunque las recuperaciones redujeron un 11%, las defunciones redujeron un 56%, precisó López-Gatell.

En todo el país existen 30 mil 770 camas generales para atender a los enfermos, 19 mil 903 están disponibles y 10 mil 867 ocupadas, es decir, que la ocupación hasta hoy es del 35%.

Además, hay un total de 10 mil 117 camas críticas o con ventilador mecánico de las cuales 7 mil 57 quedan disponibles y 3 mil 60 ocupadas, por lo que la ocupación es del 30%.

Nuevo León es el Estado con mayor ocupación hospitalaria en camas generales con un 63%; le siguen Nayarit, con 52% e Hidalgo con 50%.

Sobre camas críticas, Nuevo León tiene una ocupación de 56%, Aguascalientes 51% y Colima, 50%.

El Mundo Suma más de 25 Millones de Contagios

Más de 25 millones de casos de Coronavirus se han registrado en todo el mundo, la mayor parte de ellos en Estados Unidos y Brasil, donde la pandemia se ha cobrado más de 120 mil vidas, y en India, que este domingo rompió el récord mundial de contagios en un día.

Desde que la Covid-19 brotó en China, a finales del año pasado, se han notificado al menos 25 millones 29 mil 250 casos y 842 mil 915 muertes, según un recuento de la AFP este domingo a partir de fuentes oficiales. Sun