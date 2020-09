Rinde Segundo Informe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su segundo informe, destacando diversos rubros en lo que que lleva de su admistración, ahí resaltó que el principal problema para el pais era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar.

Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.

Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.

La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad.

El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo.

Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19; se han instalado 32 mil 203 camas y 10 mil 612 con ventiladores. Asimismo, se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría…única en el mundo.

Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, primero se rescata al pueblo.

Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público, que es dinero de todos.

Ya se reformó el artículo 4º constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos en derechos sociales prioritarios y obligatorios. De ahora en adelante, el Gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea.

Este año, debido a la pandemia, los adultos mayores, así como los niños y las niñas con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones, sólo falta pagar noviembre y diciembre. En ocho meses se han destinado a estos programas 115 mil millones de pesos en beneficio de nueve millones de personas. No es un gasto, sino una inversión; no son dádivas, es justicia.

Tres millones de agricultores y pescadores están siendo apoyados, se les otorgan recursos de manera directa, se les ayuda con jornales para cultivar sus tierras, se les entrega fertilizantes de manera gratuita y se establecieron Precios de Garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Es un acto mínimo de justicia. Como decía el poeta Carlos Pellicer, ‘que coman los que nos dan de comer’.

De igual forma, sigue avanzando el proyecto de Internet para Todos. Ya hay conectividad en 26 mil 789 localidades y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional.

Se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora caminamos juntos maestros, maestras, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades. Se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares; el gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas y ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo.

La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4 por ciento en el semestre; pero, aun con la debacle, fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido.

Debo agregar que casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos; en contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a ‘rescates’ -entre comillas- inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados.

La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. Baste un dato: antes de la pandemia estaban inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil trabajadores en cerca de un millón de empresas, en los momentos más difíciles se perdieron un millón de empleos y ya estamos recuperándonos.

Al desterrar la corrupción, el Conacyt pudo orientarse a fortalecer el bienestar del pueblo por medio del desarrollo científico. Así, ha signado becas con transparencia y equidad a 84 mil 599 estudiantes y a 34 mil 447 académicos, con una inversión anual por 19 mil 132 millones de pesos, 14 por ciento más que en 2018.

Desde finales de este año nos haremos cargo de que los médicos que quieran especializarse no sean rechazados, como ha venido sucediendo, y puedan formarse tanto en el país como en el extranjero. Estamos contemplando garantizar espacios educativos y entregar durante nuestro gobierno 70 mil becas a estos profesionales de la medicina, que ayudarán a reducir el déficit de especialistas que tiene nuestro país y que nos impide garantizar por completo el derecho del pueblo a la salud.

Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes.

La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados.

Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Comunicado de Prensa.

En los casos en los que están implicados Expresidentes de la República he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que, de ser necesario, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo.

Sin embargo, de realizarse la consulta respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo.

Sánchez Cordero Entrega al Congreso el Segundo Informe de AMLO

Ciudad de México.- Al entregar al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso la crisis sanitaria en el centro de su discurso y destacó que la pandemia “parece haber sido contenida” y “vamos avanzado en conseguir la vacuna” contra el covid-19.

Al responder a Sánchez Cordero, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, -quién antes, junto con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Eduardo Ramírez Aguilar recibieron el paquete económico-, , dijo que no sólo es necesario revisar lo hecho, sino de reflexionar sobre el futuro inmediato de cara a las crisis sanitaria y económica.

Consideró que el paquete económico a revisar en las próximas semanas deberá estar orientado a enfrentar la emergencia sanitaria pero también la reactivación económica y la recuperación de los empleos. Apro