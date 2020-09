Los Casinos Sinónimo de Corrupción, Prostitución y Drogadicción: Canacintra

*ES CONTRADICTORIO REABRIR LOS CENTROS DE APUESTAS, COMO LO ESTÁN HACIENDO CON LOS ANTROS DE VICIO, QUE NO SON ESENCIALES, CUANDO AL COMERCIO LO MANTIENEN RESTRINGIDO, AFIRMÓ LA DIRIGENTE MARÍA EUGENIA MORENO.

«Canacintra está en total desacuerdo que los vuelvan a abrir, porque estamos en una situación muy complicada en este momento con la economía”.

“Estamos conscientes de que no traen ni un solo beneficio a la entidad, más que llevarse el dinero de la población».

Tapachula, Chiapas; 03 de Septiembre del 2020.- La presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la delegación Soconusco, María Eugenia Moreno Mendoza, consideró este jueves que los casinos son sinónimo de corrupción, prostitución y drogadicción.

En entrevista para EL ORBE, se refirió a la próxima reapertura de ese tipo de apuestas en Chiapas, luego de que permanecieron por espacio de ocho años clausurados por diversas irregularidades.

«Canacintra está en total desacuerdo que los vuelvan a abrir, porque estamos en una situación muy complicada con la economía, mientras que, en el tema de salud, nos encontramos apenas en el semáforo amarillo, pero la reactivación no la tenemos al cien», indicó.

Fue clara en decir que la situación económica que ha dejado hasta ahora los seis meses de contingencia, no está para abrir ese tipo de negocios, sobre todo cuando las familias están desesperadas por sobrevivir y que podrían caer en la tentación de ganar algo, pero sabiendo que es para perder todo.

«Los casinos vienen a dejar más pobres a los chiapanecos, porque estamos conscientes de que no traen ni un solo beneficio a la entidad, más que llevarse el dinero de la población», apuntó.

A nombre de los empresarios de esa Cámara, indicó que no están de acuerdo con la reapertura, «porque es una ironía que te digan que te quedes en casa por la pandemia y que condicionen a los comerciantes con estrictas medidas sanitarias, pero autorizan que abran casinos y antros de vicio por todas partes».

Por otro lado, los sectores productivos están teniendo que cargar en sus hombros la economía regional, sin apoyo alguno, refirió; y han tenido que afrontar, pese a esa severa crisis, las altas tarifas eléctricas, impuestos, Seguro Social, nóminas, rentas, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), sumamente altos, entre otras responsabilidades fiscales que no les condonaron.

«La reapertura de los casinos no viene a dejar nada bueno ni positivo a Tapachula y a Tuxtla Gutiérrez, sólo traerán más problemas de los que ya tenemos», apuntó.

Recordó que esa situación ya la vivió hace varios años el Estado y para ello puso como ejemplo a un casino ubicado en la Central Sur, «donde era una cosa tremenda la inseguridad, el robo a los automóviles, los vicios que se veían afuera, y por eso sabemos que solo traerían problemas que no serían fácil de resolver».

Es urgente que las autoridades federales volteen sus ojos hacia el sur, dijo, porque el tema de los casinos vendría a hundir a Chiapas en pobreza e inseguridad.

«Es inconcebible que quieran abrir otra vez los casinos. Eso no reactiva una economía positiva en la ciudad. Queremos que este problema de salud se vaya para poder volver a la normalidad, pero con este tipo de negocios no llegaremos a ningún lado», recalcó.

Aunado a eso, puntualizó, hay otros severos problemas en la Frontera Sur que tampoco nadie quiere resolver, como el hecho de haber convertido al Soconusco en un traspatio para mantener varados a los migrantes indocumentados, con todo y lo que ocasionan a la sociedad, «porque tampoco ninguno de ellos trae algún beneficio a Chiapas». EL ORBE/Enrique Salazar