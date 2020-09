Migrantes Permisiosos Siguen Deambulando en el Centro de Tapachula, sin las Medidas Sanitarias

*NO ACATAN LAS RECOMENDACIONES DEL SECTOR SALUD Y SOLO SE LA PASAN CREANDO PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LAS COLONIAS. *EN LA SECCION POLICIACA DE EL ORBE DIARIAMENTE SE PUBLICAN HECHOS DELICTIVOS EN QUE ESTAN INVOLUCRADOS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2020.- Desde hace dos años, el centro de la ciudad de Tapachula se ha visto copado por migrantes, quienes deambulan en las principales calles, según ellos en espera de que la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar) les resuelva la regularización de su estancia en el país.

Mientras, su presencia en el centro no es bien visto por la población, ya que en esta época de pandemia del Coronavirus no se protegen con cubrebocas y tampoco aplican la sana distancia. Por lo mismo, la sociedad los considera como un latente peligro de contagio.

Misael Morales, comerciante en ese sector de la ciudad, opinó lo anterior al tiempo de agregar que ha visto por distintos medios que se pide la intervención del Instituto Nacional de Migración; sin embargo, la situación sigue igual que siempre o peor.

“Ya vimos que andan los agentes de Migración por el centro, interrogando a los migrantes, pero en eso queda porque no se mira que alguno de ellos sea detenido. Nada más les muestran algunos papeles y todo queda igual. Creemos que deberían hacer bien su trabajo”, sostuvo.

A razón de ejemplo, comentó que la 1ª. Calle Poniente está saturada de migrantes y no es posible que no detengan a nadie.

Además, al juntarse varios de ellos para conversar, ponen en riesgo la salud de toda la población, ante la posibilidad de un contagio ya que no usan cubrebocas como medida de prevención.

Consideró que las autoridades federales deberían intervenir y frenar esa situación, porque de lo contrario, cada día va a ser peor y puede llegar el momento en que sea incontrolable. EL ORBE / Nelson Bautista