Encabeza Rutilio Escandón Salutación a Brigadistas de Atención Domiciliaria COVID-19 en Tapachula

Al encabezar la salutación a brigadistas del programa de Atención Domiciliaria COVID-19, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la labor que el personal de Salud realiza en toda la entidad, incluso en los lugares más alejados, para atender de manera profesional y humana a las y los pacientes con esta enfermedad, tanto en los hospitales como casa por casa, lo que ha colocado a Chiapas como ejemplo nacional.

“Todas estas acciones preventivas nos han dado buenos resultados, porque no solamente somos el Estado con menos casos positivos, sino también con la menor tasa de defunciones y ocupación hospitalaria”, expresó el mandatario estatal, quien agregó que esto también es muestra de que, cuando se tiene voluntad, ninguna adversidad ni obstáculo puede detener el trabajo para proteger la vida de la población.

Luego de reiterar que todas y todos los trabajadores de la Salud, desde personal médico, de enfermería, de laboratorios, de intendencia, de rehabilitación psicológica, conductores de ambulancias y camilleros, entre otros, cuentan con el apoyo de su Gobierno, sin excepción ni condición, Escandón Cadenas explicó que el medicamento más eficaz es el cariño, afecto y amor con que cuidan a las y los pacientes, por lo que les pidió que no pierdan estas cualidades que son el valor agregado de la gran tarea que desempeñan.

En otro momento, el Jefe del Ejecutivo Estatal dio a conocer que Chiapas es emblemático en el tratamiento de la Oncocercosis y destacó que se han bajado los índices de muertes materno infantil, así como los casos de Dengue. “Debemos sentirnos orgullosos, porque somos intérpretes fieles de las políticas públicas de un presidente trabajador, visionario y patriota, como lo es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, resaltó el profesionalismo con que las y los brigadistas se ha conducido en estas tareas para orientar, auxiliar y atender oportunamente la salud de la ciudadanía, con el único fin de mantener a la baja las cifras no sólo de COVID-19 sino también de otros padecimientos, como dengue, muerte materna, hepatitis y VIH.

En su intervención, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, enfatizó el compromiso y liderazgo del gobernador Rutilio Escandón al impulsar acciones de salud que han permitido salvar la vida de muchas personas, ante la actual emergencia por el coronavirus; asimismo, refrendó la voluntad de su Gobierno de seguir uniendo esfuerzos a favor de quienes más lo necesitan.

Previo a este evento, Escandón Cadenas, acompañado del titular de la Secretaría de Salud estatal, la alcaldesa de Tapachula y la asesora en Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS/OMS México, Eliette Valladares, llevó a cabo la supervisión casa por casa del Programa de Atención Domiciliaria COVID-19, donde visitó a pacientes que se encuentran en tratamiento de la enfermedad y conversó con familiares. Boletín Oficial