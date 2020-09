Con Reapertura de la Frontera Guatemala-México Reactivan el Turismo y Comercio Utilizando la TVR

*RECONOCE EL CÓNSUL DE GUATEMALA, LA IMPORTANTE AFLUENCIA DE VISITANTES QUE SE VIENE REGISTRANDO, APROVECHANDO LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTRE AMBOS PAISES, DEBIDO AL CAMBIO DE LA MONEDA.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre del 2020.- El cónsul de Guatemala, José Juan Pablo Muñoz, confirmó este martes que el flujo de turistas guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) hacia Tapachula ha empezado, y esperan que se incremente paulatinamente conforme pasen los días.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que la reapertura de la frontera entre ambos países se dio el fin de semana, y el flujo migratorio, tanto de sus connacionales como de mexicanos hacia esa nación, empieza a retomarse.

«Los guatemaltecos ya están cruzando hacia Tapachula, sobre todo por los servicios y lo que ellos consumen. Si bien ha sido una medida que ha causado mucha desinformación, porque hay muchas vertientes, ha sido para evitar los contagios del Covid-19», dijo.

El pedir una prueba de laboratorio para determinar si no está contagiado cualquier extranjero que quiera ingresar a territorio chapín, indicó que tiene la finalidad de graduar el flujo migratorio y prevenir la propagación de la enfermedad.

«Guatemala se ha esforzado mucho por mantener la salud de la población, y por eso se han tomado medidas drásticas, como el toque de queda, además de que se ha regulado la movilidad en cuanto a vehículos y personas se refiere», agregó.

Dejó en claro que su país todavía no abre los centros turísticos, porque se siguen manteniendo muy cautelosos.

Para los centroamericanos que deseen ingresar a territorio chiapaneco no se les está objetando nada, tanto para salir como el retornar. De regreso, tienen que llenar un formulario y llevar un confinamiento domiciliario monitoreado, para corroborar que no se haya contagiado.

Con el uso nuevamente de la TVR, comentó «nuestros amigos tapachultecos estarán viendo mucho más guatemaltecos en estos días».

Subrayó, además, que el toque de queda y las restricciones civiles continúan en esa nación y que por eso el retorno ha dejado de ser durante las 24 horas y ahora se cierran los accesos internacionales a las 09:00 de la noche.

Se seguirá con la toma de la temperatura, el uso obligado de cubrebocas en lugares públicos y centros comerciales, la sana distancia, entre otros.

El cruce de vehículos ya está permitido y, según reveló, hay un gran interés de sus paisanos en llegar a Tapachula, sobre todo para hacer sus compras luego de que la paridad de las monedas les da ventaja a la de ellos, de casi de 3 por uno.

Habrá un incremento considerable en la llegada de turistas a Chiapas en un par de semanas, calculó.

Pero dijo que es muy importante el trato que se les dé a los primeros guatemaltecos que están arribando, porque ellos serán los principales promotores, para bien o para mal.

El Puente: La Gran Esperanza.

Las medidas adoptadas por Guatemala para prevenir los contagios de Coronavirus lograron mitigar la propagación de la enfermedad.

Aún cuando en las últimas horas reactivó sus aeropuertos, la posibilidad de que su población pueda salir o entrar directamente, así como el recibir visitantes, no significa que hayan bajado la guardia en contra de la pandemia.

Esa actitud da confianza a los chiapanecos para recibir al turista guatemalteco, y a ellos llegar al Estado que pudiera ser el primero en México en cambiar, dentro de algunos días, al semáforo sanitario verde.

La reapertura de la frontera entre México y Guatemala, que estuvo cerrada en los últimos seis meses por la contingencia, representa la gran esperanza para la reactivación económica, tanto para Chiapas como para ese país.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio local, hasta antes de la pandemia arribaban a Tapachula un promedio de 6 mil 500 centroamericanos con TVR con fines recreativos y comerciales, quienes dejaban una derrama económica de entre 3.5 y 4 millones de Pesos diarios.

Esto significa que, sin ser temporadas altas, ese turismo generaba poco más de cien millones de Pesos mensuales y, con ello, se convirtió en el sostén económico para la región Soconusco.

Por ello, los sectores productivos en los dos lados de la frontera habían hecho llamados constantes para que se restableciera el paso legal de un lado a otro, y ahora que se ha logrado, lo están celebrando con júbilo.

De ese intercambio dependen millones de personas y la estabilidad económica que tanto se requiere en estos momentos, cuando se está saliendo de la parte crítica de la pandemia.

Se espera que, al igual que Guatemala, en Chiapas también se pongan en marcha los filtros sanitarios para cumplir los dos propósitos: reactivar la economía regional y cuidar de la salud de todos. EL ORBE / M. Cancino