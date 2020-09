Gracias al Esfuerzo Conjunto, Chiapas Podría Pasar al Verde en Semáforo COVID-19: REC

*SOSTUVO QUE SE HAN INTENSIFICADO LAS BRIGADAS MÉDICAS EN LOS MUNICIPIOS PARA DETECTAR POSIBLES CONTAGIOS Y BRINDAR ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y VIGILANCIA OPORTUNA.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que gracias a los resultados favorables en el combate a la pandemia de COVID-19, Chiapas es candidato a pasar al color verde del semáforo epidemiológico, lo que significa avanzar hacia una nueva normalidad, sin embargo, insistió que, ahora más que nunca, es fundamental no confiarse y no relajar las medidas preventivas para evitar rebrotes.

“Mi gratitud al gran comportamiento del pueblo, a la labor intensa del personal de salud, al trabajo coordinado de las autoridades, porque vamos bien y hay que seguir así y abonar a la erradicación de esta enfermedad. Debemos tener mayor compromiso y responsabilidad de cuidarnos para evitar riesgos de contraer este virus tan peligroso y proteger a nuestros seres queridos”, apuntó.

Sostuvo que aunque la curva de contagios sigue en descenso, se mantiene la labor integral a fin de cuidar la salud de la población, mediante las visitas domiciliarias permanentes que realizan las brigadas médicas en los municipios, para detectar posibles casos de COVID-19, y brindar atención, tratamiento y vigilancia oportuna, con el propósito de que el padecimiento no se agrave y lograr una recuperación más rápida. Asimismo, exhortó a las personas que presenten síntomas, acudir a las clínicas especializadas.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario pidió a las chiapanecas y los chiapanecos acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo, guardar sana distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, extremar precauciones y usar cubrebocas al acudir a lugares con espacios reducidos.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, para fortalecer y dar seguimiento a las estrategias a favor de la paz, tranquilidad y bienestar de las familias. Comunicado de Prensa