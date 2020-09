Debido a la Pandemia del COVID, el IMSS Dejó de Percibir 13 MMDP por Desempleo

*EL FUNCIONARIO FEDERAL MANIFESTÓ, QUE AUNQUE LA SITUACIÓN ES COMPLICADA, NO SE VISLUMBRA UNA CRISIS FINANCIERA EN EL ORGANISMO.

Ciudad de México, 24 de septiembre.-El impacto económico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la pandemia de Covid-19 asciende a 29 mil millones de pesos, reveló su director general, Zoé Robledo Aburto; a pesar de esto, señaló que no se vislumbra una crisis financiera en el organismo.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el Seguro Social ha invertido 16 mil millones de pesos en la atención de enfermos de coronavirus, mientras que debido a la pérdida de empleos, se dejaron de recibir, en promedio, 13 mil millones de pesos, correspondientes a las cuotas obrero-patronales.

«Los impactos económicos por el Covid están rondando los 12 mil o 13 mil millones de pesos, que corresponden al decremento de ingresos por cuotas obrero-patronales, y el gasto por Covid está en alrededor de 16 mil millones de pesos para todo el año, es una proyección, porque de ese gasto, 9 mil millones de pesos son por las nuevas contrataciones y gran parte ha sido la contratación, el bono Covid y otros estímulos económicos para personal».

Robledo Aburto resaltó que el IMSS no ha usado recursos de las reservas financieras y, aunque la situación es complicada, no existe una crisis financiera en el instituto, incluso mencionó que existe viabilidad hasta 2034.

«No hemos tomado dinero de las reservas, lo que se ha invertido ha sido a partir de reasignaciones presupuestales. Hay una situación complicada ante esta nueva enfermedad, pero no hay crisis financiera, porque el año pasado se estableció incorporar 33 mil 300 millones de pesos a las reservas y la Secretaría de Hacienda hizo un planteamiento de una incorporación adicional, esto incrementa la viabilidad hasta 2034».

A su vez, al presentar el plan de continuidad de personas con enfermedades diferentes a Covid-19, Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas, señaló que durante la contingencia cayó 30% la atención de otros padecimientos, desde consultas de especialidad, estudios de diagnóstico y cirugías.

Agregó que desde que inició la pandemia, el IMSS ha reportado 40 mil decesos que entran en el rubro de exceso de mortalidad, de las que 95% se relacionan a Covid-19 o neumonías.

«La evaluación del impacto de exceso de mortalidad es continuo, pero los números de lo que hemos evaluado hasta ahora nos permiten decir que el exceso observado en el IMSS se debe 95% a Covid y neumonías. En el IMSS registramos cerca de 15 mil defunciones mensuales en invierno, y en verano, 11 mil, pero en julio, que es la última actualización de datos, se observaron 21 mil defunciones, tan sólo en ese mes hubo exceso de 10 mil, y corresponden en su mayoría a muertes por Covid». Sun

NOTA DE LA REDACCION: Sin embargo a toda esta cifra dada a conocer por el IMSS, debe recordarse que fue suspendida toda la atención a los derechohabientes, ya que dejaron de funcionar los consultorios de medicina familiar, como la atención especializada como laboratorios, por lo que ese recurso no se gastó.