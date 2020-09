Histórico Para Chiapas el Arranque de Actividades Académicas del IPN, Encabeza Beatriz Gutiérrez: REC

*EL INSTITUTO CON SEDE EN PALENQUE, INICIA CON 121 ESTUDIANTES QUE CURSARÁN INGENIERÍAS EN FERROVIARIA, CIVIL Y BIOTECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA LICENCIATURA EN TURISMO SUSTENTABLE

Tuxtla Guriérrez.- Durante el arranque de las actividades académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Chiapas, encabezado por la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el impulso que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda a la educación superior en Chiapas.

En el municipio de Palenque, donde inició la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería UPIIP-Campus Palenque del IPN, el mandatario señaló que pasaron 84 años desde su creación, para que este instituto tuviera presencia en la entidad. “Constamos el trabajo de un presidente patriota en pro de la justicia social, que reconoce en la educación la llave del progreso, de la igualdad del pueblo y la oportunidad de ir por sus legítimas aspiraciones”.

Tras refrendar su apoyo a las y los estudiantes de esta nueva sede del IPN, así como a toda la comunidad universitaria del país, Gutiérrez Müller les convocó a hacer su mayor esfuerzo y aprovechar los conocimientos que impartan sus docentes, y aunque ahora las clases sean de manera virtual, debido a la pandemia, les pidió no desertar y avanzar en cada ciclo.

“Estudiar es la única posibilidad de salir adelante; reflexionen, comprendan los problemas nacionales, que lo que aprendan sirva para engrandecer a este país, no desperdicien esa oportunidad, necesitamos estudiantes reflexivos y dispuestos a transformar la realidad nacional”, destacó al tiempo de manifestar su amor a este municipio maya.

Luego de inaugurar el ciclo escolar 2020-2021 de la UPIIP, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enfatizó que este espacio contribuirá en la formación de generaciones que aportarán su talento a nuevas oportunidades en esta zona prioritaria, en la cual se impulsan los megaproyectos del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec.

En este marco, el coordinador científico del Tren Maya, Javier Velázquez Moctezuma, en representación del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, entregó al director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, el documento de donación del terreno donde se construirán las instalaciones de la UPIIP-Campus Palenque.

Al respecto, Velázquez Moctezuma resaltó la satisfacción de que el IPN se sume al proyecto del Tren Maya, y contribuya en forjar a jóvenes que propicien el desarrollo del sureste. A su vez, Rodríguez Casas informó que este campus proyectado para 3 mil 500 estudiantes, inicia con 121 alumnos de diversas comunidades de la región, quienes cursarán las ingenierías Ferroviaria, Civil y Biotecnológica, así como la Licenciatura en Turismo Sustentable.

La diputada federal Manuela Obrador Hernández, reconoció la confianza de las autoridades y del IPN, al apoyar este proyecto de gran beneficio en la región. Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que si no se desarrolla el sureste, México no tendrá otras tasas de crecimiento económico, y para lograrlo, es esencial la participación de la gente y la formación de capital humano.

Durante este acto, donde el alcalde de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, dio la bienvenida al IPN y subrayó las bondades que su presencia traerá a la juventud, también estuvieron presentes: la coordinadora nacional del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, Leticia Ánimas Vargas; el secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda; el director general Cecyte-Chiapas, Sandro Hernández Piñón; así como legisladores federales y locales. Comunicado de Prensa