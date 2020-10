Nueva Caravana de Migrantes Arriba a Tapachula Creando Zozobra, No hay Autoridad que los Frene

*YA PASARON A GUATEMALA ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS? *ENFRENTAN A LA POLICÍA Y ENTRAN POR LA FUERZA A TERRITORIO CHAPÍN.

Tapachula, Chiapas; 01 de octubre del 2020.- Tal y como lo habían anunciado, este jueves miles de migrantes hondureños entraron de manera violenta a territorio guatemalteco, rompiendo las barreras fronterizas y agrediendo a los guardias de ese país, que nada pudieron hacer para evitar que la caravana entrara, en plena contingencia sanitaria.

Los extranjeros habían sido convocados a través de redes sociales y partieron de San Pedro Sula, para dirigirse hacia la franja fronteriza con los chapines.

Ahí se había reforzado la seguridad y una comitiva de funcionarios los recibió para explicarles que hay una contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que ha afectado hasta la muerte a millones de personas en el mundo, en donde Guatemala y México no son la excepción.

Les dijeron que el mortal virus los obligó a cerrar sus fronteras y aeropuertos durante seis meses, declarar toque de queda y cerrar decenas de miles de establecimientos para evitar la propagación del contagio.

Incluso les recalcaron que, para poder ingresar a Guatemala, tenían que llevar toda su documentación en regla y, además, una prueba en la que se certificara que no estaban contagiados del coronavirus, entre otros argumentos.

Sin embargo, toda esa explicación no sirvió para nada. Los enfurecidos hondureños y quizá algunos de otras nacionalidades, realizaron una estampida en la que rompieron todo a su paso.

De manera cruel, colocaron a mujeres y niños al frente para que las fuerzas armadas y los policías de esa nación no dispararan sus armas, en un intento de salvaguardar su soberanía y la salud de la población.

Así, una vez más, los migrantes en caravana lograron su propósito de seguir hacia su destino, aunque en esta ocasión la meta no es llegar a los Estados Unidos, sino a Tapachula, luego de las recomendaciones de los alrededor de 70 mil que ya deambulan por la ciudad.

Lo promovido en la convocatoria es que en Tapachula no serán detenidos, tendrán la oportunidad de ser legalizados para vivir ya definitivamente en la ciudad, tendrán seguridad, trabajo, educación y servicio médico gratuito, apoyo de gobierno sin hacer nada, entre otros grandes beneficios que no tienen en su país.

Se teme que los primeros empezarán a llegar este viernes a la frontera con México, en espera de que se vayan sumando los demás, para entrar al país de una forma similar.

REPORTAN ELPRIMER MIGRANTE MUERTO.

Mientras todo eso ocurría, elementos de la Policía Nacional Civil y la Cruz Roja de Guatemala, reportaron una persona sin vida, tras caer de un tráiler en movimiento, en su intento de llegar al sur de Guatemala, y seguir su camino hacia Tapachula.

Según la versión de las autoridades, este jueves un grupo de migrantes hondureños, emprendieron su sueño por llegar a territorio azteca, e iniciaron la travesía en una caravana, y el primer intento era entrar a Guatemala.

Los uniformados reconocieron que no pudieron contener el contingente de unos tres mil migrantes en la frontera de Guatemala y Honduras.

Ya en territorio chapín, muchos de los migrantes se subieron a camiones de carga y autobuses, para poder llegar a la frontera con México.

En el kilómetro 300.2 en la comunidad de Ríos, Puerto Barrios, Izabal, un migrante cayó de un tráiler en movimiento y las llantas le pasaron encima, muriendo en forma instantánea.

Los cuerpos de seguridad y rescate se presentaron al lugar, pero ya nada pudieron hacer más que trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, en donde permanece en calidad de desconocido, luego de que no llevaba identificación consigo.

ES UNA CATASTROFE EN SALUD, SEGURIDAD

Y SOBERANÍA NACIONAL: CIDH

Ante ese panorama, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su postura al señalar que esa irrupción violenta «es un atentado y una catástrofe para Guatemala y México, sobre todo en materia de salud, seguridad y soberanía nacional».

Edy Francisco López Díaz, representante de ese organismo para el estado de Chiapas, dijo en entrevista para EL ORBE que nada justifica la violencia con la que arremetieron esas personas migrantes en contra de las autoridades y las leyes guatemaltecas.

Lamentó que las escenas se transmitieron a todo el mundo, «en donde se apreció la forma en que un contingente no solo agredió a los guardianes del orden sin motivo alguno, sino también la forma ruin en la que pisotearon la dignidad y la soberanía de todo un país».

Dijo que fue muy triste ver a la población correr hacia todos lados para esconderse en sus casas o en donde pudieran para evitar el paso agresivo de la caravana, así como también por el pánico de contagiarse de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad que pudiera viajar con ellos.

Ahora la esperanza para Guatemala, opinó, es que toda esa gente abandone ese país lo más pronto posible, sin enfrentamientos, es decir, que crucen hacia Tapachula.

En Tapachula no se ha visto movimiento de la Guardia Nacional. El Instituto Nacional de Migración envía un comunicado, anunciando que no van a dejar pasar la caravana por el puente, cuando estos se tiran al río. Tapachula volverá a ser ciudad en semáforo rojo por el COVID. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello