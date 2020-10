Las Caravanas de Migrantes Están Organizadas y Financiadas por Donald Trump: Muñoz Ledo

* EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA EL ORBE, EL POLÍTICO ASEGURÓ QUE TODO ES CON FINES ELECTORALES.

* SE HAN DETECTADO NORTEAMERICANOS INFILTRADOS EN EL FLUJO DE MIGRANTES. TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA DE ESTADOS UNIDOS.

Tapachula, Chiapas; 03 de octubre del 2020.- El diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo este sábado en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, que la caravana de migrantes que partió el fin de semana desde Honduras rumbo a México, es organizada y financiada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con fines electorales.

El legislador, quien encabeza las encuestas en el proceso selectivo para la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo a este medio de comunicación que la caravana fue cronológicamente diseñada para que los extranjeros que salieron de su país avancen lentamente hacia Norteamérica, justo a un mes de que se celebren las elecciones.

De esa manera, consideró el diputado, Trump aplicaría una medida drástica para impedir la llegada de esa nueva oleada de extranjeros indocumentados a esa nación y, con ello, alcanzar los puntos que requiere para ganarle al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, o por lo menos empatarlo, ya que el mandatario está por debajo en las encuestas.

Esa artimaña con fines electorales en la que se está utilizando a mujeres y niños como escudos humanos, anunció que será denunciada en las próximas horas ante los organismos de derechos humanos internacionales.

«La caravana de migrantes es una operación armada por Donald Trump, porque tiene el control de Honduras y porque el gobierno de ese país es totalmente controlado por los Estados Unidos», recalcó.

Desde el mes pasado se había estado orquestando la salida de unos 3 mil participantes desde Centroamérica con rumbo a la frontera con Guatemala y, posteriormente, hacia territorio mexicano, vía Chiapas.

Al emprender la marcha, en la noche del jueves, ese contingente fue criticado por organismos defensores de los derechos humanos, en torno a que viajaban menores de edad no acompañados y mujeres embarazadas.

También no admitieron que la columna de personas puso al frente a esos grupos vulnerables para entrar violenta e ilegalmente a tierras chapinas, sin que las fuerzas militares y policíacas pudieran impedirlo.

«Donald Trump puede armar una caravana desde Honduras y lo hace calendáricamente para que lleguen a finales de octubre, cuando las elecciones en Estados Unidos serán el 3 de noviembre», subrayó.

Además, que prueba de todo eso es que se ha detectado a norteamericanos infiltrados en la caravana.

De acuerdo a Muñoz Ledo, se estima que la intención es que ese grupo de personas entre a Chiapas y avance su camino hacia el norte de México, para que, cuando ya estén cerca de la frontera norte, se desaten «actos de violencia brutales».

Con eso, «Trump se dedicaría a lo que es su fuerte -el tema migratorio- y pueda obtener el voto adicional que tanto requiere».

Sobre la disyuntiva de dejarlos entrar o no a México, opinó que es un tema complejo donde el gobierno debe de tomar una decisión, «pero para Donald Trump será un arma electoral».

Luego se le consultó sobre su punto de vista ante la posibilidad de que la entrada masiva de esos extranjeros pondría en riesgo la salud de millones de mexicanos, sobre todo por la pandemia.

«La caravana es un tema político que tiene sus riesgos colaterales al pasar la frontera con México, como la salud», dejó en claro.

Aunque recordó que recientemente cruzó desde Norteamérica una caravana de mexicanos hacia nuestro país, y que ninguna autoridad dijo nada sobre que algunos de ellos pudieran venir contagiado, ya que huían precisamente de los altos índices de coronavirus.

También lamentó las desigualdades sociales y de infraestructura entre la frontera norte y la del sur del país, incluso señaló que por mucho tiempo Chiapas ha servido para los intereses de los norteamericanos.

En torno a su propuesta de llegar a la dirigencia nacional de Morena, expresó que es el de seguir construyendo un partido organizado y de principios, además de incorruptible. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello