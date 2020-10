Se Disuelve en Guatemala la Caravana Migrante Más de 2 mil Hondureños Retornaron a su País

* EL FLUJO DE ILEGALES SE DIVIDIÓ EN VARIOS GRUPOS PARA INTENTAR BURLAR A LA PNC Y EJÉRCITO DE GUATEMALA, PERO FUERON CONTENIDOS Y REPLEGADOS.

* EN MÉXICO, ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL E INM TAMBIÉN SE INSTALARON EN CAMINOS INFORMALES, DONDE HAN ASEGURADO A VARIOS EXTRANJEROS.3

Tapachula, Chiapas; 03 de Octubre del 2020.- El Gobierno de Guatemala informó en la noche de este sábado, que fueron asegurados y repatriados de inmediato poco más de 2 mil hondureños que participaban en la caravana migrante que salió de San Pedro Sula en la noche del jueves pasado, y que había irrumpido de manera violenta a territorio chapín.

Otros mil de ese contingente avanzan diseminados en pequeños grupos hacia la frontera con México, tratando de no ser detenidos por las fuerzas militares y policíacas que fueron desplegados en un macrooperativo para frenar su marcha y evitar qué algunos de ellos pudieran estar contagiados de Covid-19 y ocasionar un rebrote.

Al menos unos 300 de estos últimos arribaron por la tarde del sábado a la comunidad de Tecún Umán, cerca del río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe con México.

Esta vez no fueron recibidos por grupos de religiosos ni organizaciones en pro del migrante, como había sucedido antes de la pandemia.

Por lo contrario, la población a su paso se escondió en sus viviendas y cerró sus negocios, ante el temor del Covid-19, luego de que los migrantes no traían ninguna protección contra la enfermedad.

Visiblemente cansados, conforme fueron llegando se aglutinaron en banquetas para dormir, en espera de que lleguen más y tratar de cruzar hacia territorio chiapaneco, tal y como lo hicieron con Guatemala.

De acuerdo a autoridades centroamericanas, la mayor parte de los aseguramientos de personas se llevaron a cabo en las regiones de Izabal y Chiquimula.

Las intensas lluvias de las últimas horas mantienen muy altos los niveles del río, con corrientes muy fuertes. Eso podría ser un factor para no intentar cruzar el río por el caudal.

La otra alternativa es esperar hasta el lunes y tratar de entrar por el puente internacional «Rodolfo Robles», de una forma u otra.

Una tercera opción es pagar el paso por balsas, pero con la posibilidad de ser detenidos de inmediato al pisar tierras mexicanas.

El portavoz del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Lisandro Vallecillo, confirmó a los medios de comunicación que 2 mil 68 de sus connacionales habían sido deportados desde Guatemala en las últimas horas EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello