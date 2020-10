Las Caravanas Sólo nos han Traído Delincuencia: Sectores Productivos

* CON LA COMPLACENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, LOS MIGRANTES SE QUEDAN A VIVIR EN MÉXICO; ACAPARANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD DESTINADOS PARA LOS MEXICANOS.

* TITULAR DEL INM FRANCISCO GARDUÑO, ACUERDA CON AUTORIDADES MILITARES REFORZAR FRANJA LIMÍTROFE CON GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas; 06 de octubre del 2020.- «En estos dos años en los que se ha permitido que las caravanas de migrantes entren al país y se queden a vivir en la frontera sur, solo nos han traído un alza en los índices de la delincuencia», sostuvo Fernando Unda Castañeda, dirigente estatal de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC).

En entrevista para EL ORBE señaló que los extranjeros indocumentados se han ido apoderando rápidamente de los servicios públicos gubernamentales, como el caso de la atención médica gratuita y los medicamentos.

«A los mexicanos les están dando cita varios meses después de su consulta, porque todo está ocupado para los migrantes, incluso los medicamentos. Por eso ahora entendemos el desabasto y no podemos ser cómplice en el silencio», indicó.

En agradecimiento a todo eso, asegura que de los migrantes solo se ha recibido desprecio y prepotencia hacia los mexicanos.

Dijo que causó mucha extrañeza que este nuevo movimiento de personas desde Honduras, se dio exactamente dentro de un proceso electoral en México, y que tiene conocimiento que, si llegaban, tendrían todo el apoyo gubernamental y de los organismos internacionales.

Por su parte, José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en la región Soconusco, dijo que habría que dejar en claro que, gracias al gobierno de Guatemala, la caravana no llegó a Chiapas.

«Estamos complacidos y muy contentos, debido que el gobierno de Guatemala logró contener a esa caravana de hondureños que entraron ilegalmente a su territorio», recalcó.

Basado en las noticias de los últimos días, indicó que el gobierno chapín aseguró y repatrió a miles de ilegales, para hacer cumplir lo que establece la ley y salvaguardar la salud de millones de pobladores, sin necesidad de hacer un solo disparo

«Esto es una gran noticia, porque seguimos con la problemática en Tapachula, que todavía tiene miles y miles de migrantes varados, sin solución a la petición de regularización de sus documentos o de su estancia legal, para que puedan continuar su camino», indicó.

Esa inconsistencia gubernamental ha provocado, opinó, que los indocumentados se mantengan en Tapachula, pero que no puedan trabajar o lo hagan de manera ilegal.

A la par de todos los problemas que se generan con la estadía de los migrantes, indicó que también es una competencia desleal para los mexicanos, en el asunto del trabajo.

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que no se improvise en el tema migratorio, y solo se aplique lo que establece la ley. EL ORBE / M. Cancino