Inicia REC Entrega de Huertos Familiares y Enseres Domésticos

*En el Municipio de Larráinzar.

Desde el municipio de Larráinzar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas arrancó la entrega de huertos familiares comunitarios y enseres domésticos, que beneficiarán a 23 mil 142 jefas de familia de 752 localidades de la entidad, para que cultiven alimentos saludables que favorezcan el desarrollo físico y mental de quienes los consuman.

El mandatario señaló que la salud y la alimentación son derechos humanos, y se hace un esfuerzo extraordinario en esta dotación de semillas, granos y herramientas, por lo que las convocó a cuidar de sus huertos y a no dejarse engañar por vivales que busquen un beneficio particular con estos apoyos que se otorgan sin condicionamientos.

“Lo único que nos interesa es el bienestar del pueblo, que estemos en paz y que, en comunidad y fraternidad, aprovechemos los recursos para sacar adelante las aspiraciones. No tengo duda de que estas semillas crecerán y servirán a una alimentación saludable”, dijo al asegurar que continuará contribuyendo a que las comunidades indígenas tengan un mejor porvenir.

Luego de recibir el bastón de mando, de manos del alcalde de Larráinzar, Teodulfo Pérez Hernández, Escandón Cadenas invitó a la población a vacunarse contra la influenza, a seguir aplicando las medidas de higiene y sana distancia para evitar contagios de COVID-19, así como a tomar precauciones contra el dengue.

En su mensaje, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, destacó que con una inversión de 34 millones de Pesos, lograda gracias a los ahorros que se han realizado, estos paquetes se integran por tres tipos de semillas de legumbres, semillas de granos básicos como maíz blanco y frijol negro, azadón, coa y molinos de uso doméstico.

A su vez, Teodulfo Pérez reconoció el trabajo del Gobernador quien, dijo, se ha preocupado por el progreso de los municipios indígenas, como se demuestra con esta entrega que mejorará las condiciones de vida en las comunidades. Asimismo, Cecilia Sántiz Girón, jefa de familia de Tenejapa, refirió que en este Gobierno han visto un cambio verdadero y que con estos paquetes se impulsa el autoconsumo y autoempleo a favor de sus familias.

Asistieron también el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez; y la directora general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Ana José Camacho Hortal.

Igualmente, las presidentas municipales de Mitontic, Manuela Martínez Ico; y de Pantelhó, Delia Janet Velasco Flores; el alcalde de Oxchuc, Alfredo Santiz Gómez; autoridades de usos y costumbres de Mitontic, Erasto Ordóñez Rodríguez; de Santiago el Pinar, Sebastián Gómez Gómez, y de Chalchihuitán, Sara Núñez Sánchez; y Presidentas de los DIF municipales de la región. Boletín Oficial