Comerciantes Advierten Rebrotes de COVID. No Confiarse y Reforzar Medidas Exhorta REC

*MIGRANTES Y GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN NO SE ESTÁ PROTEGIENDO, MANIFIESTA SECTOR COMERCIAL. *POR OTRO LADO, EL MANDATARIO ESTATAL CONVOCÓ INCLUSO, A VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2020.- Tapachula sigue ocupando los primeros lugares de casos Covid y decesos por esa enfermedad, en Chiapas. A pesar de ello, gran parte de la sociedad y lo migrantes no quieren acatar las medidas sanitarias y se corre el riesgo de un rebrote en cualquier momento y la paralización, de nuevo, de todas las actividades.

Fidel Aguilar López, secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Introductores de Ganado Porcino en Chiapas, dijo en entrevista que muchas personas no tienen responsabilidad porque no están usando cubrebocas ni lentes, exponiendo sus vidas y las del resto de la población.

«La pandemia del coronavirus no ha terminado. Sigue latente. A pesar de eso hay muchos que no se quieren cuidar y nos están exponiendo a todos», indicó.

De igual forma, que mientras a los comerciantes y prestadores de servicios se les exige que se cumplan estrictamente con los protocolos de sanidad, a la gran mayoría de los habitantes en la región no se les dice absolutamente nada en el tema de la prevención.

«Se trata de protegernos para no exponer a un inminente rebrote y con ello se tenga que cerrar todo de nuevo y la economía se venga a pique», recalcó.

Hizo un llamado al Gobierno Federal, en especial al Instituto Nacional de Migración y al Sector Salud, para que apliquen las medidas necesarias y obligar a los migrantes a que acaten todas las medidas para prevenir los contagios de esa y otras enfermedades.

«Los que vivimos acá tenemos derechos, y la postura de esos extranjeros violenta nuestra existencia. Vemos que deambulan señoras, niños y adultos sin cubrebocas y ninguna otra protección, incluso no respetan el perímetro de los parques y la sana distancia», abundó.

Por lo mismo, puntualizó que sería más barato obligar a quienes se resisten a cumplir los lineamientos, que volver a la etapa crítica que se vivió en meses anteriores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello