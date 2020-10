Uso de Cubrebocas Será Obligatorio en Escuelas; Habrá Internet en Todo el País en los Próximos 2 Años: SEP

*MANIFIESTA ESTEBAN MOCTUZUMA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, AL COMPARECER ANTE EL SENADO. *LO CUESTIONAN POR DESAPARICIÓN DEL PRESUPUESTO DE 13 PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Ciudad de México.- Al inicio de su comparecencia, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, rechazó quitarse el cubrebocas, con el argumento de que su uso será obligatorio para el regreso a clases y lo mejor es dar el ejemplo.

“Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, respondió.

Ante el pleno del Senado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Moctezuma fue cuestionado por la oposición sobre las reducciones o eliminación de presupuesto para las escuelas normales públicas, el “programa de escuelas de tiempo completo” y el “programa nacional de reconstrucción”.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin grupo parlamentario, pidió una explicación sobre 13 programas que no van a recibir recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y citó algunos, como los ya mencionados, además del “programa de atención a la diversidad de educación indígena” y el de “atención educativa a la población escolar migrante”.

Moctezuma respondió que no son 13 los programas que se quedan sin presupuesto, sino 14, pero que está dialogando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que reciban nuevos lineamientos y así garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, y que “los beneficios lleguen directamente a los beneficiarios”.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación quitó, decía Emilio Álvarez Icaza, 13 programas y en realidad son 14, y muchos de ellos son muy importantes para el proyecto educativo. Lo que hemos estado conversando con la SHCP es que a estos programas les vamos a dar nuevos lineamientos”, puntualizó.

Sobre el “programa de escuelas de tiempo completo”, dijo que se trata de 27 mil planteles, la mayor parte ubicados en zonas indígenas, a los que se garantizará –para que continúen en funcionamiento– un presupuesto como parte del programa “la escuela es nuestra”, que cuenta con 5 mil millones de pesos.

También garantizó que se robustecerá el presupuesto para las escuelas normales y la formación docente.

“Si no tenemos una robusta formación normal no tenemos una robusta educación pública”, subrayó el titular de la SEP. APRO

HABRA AMPLIACION DE COBERTURA DE INTERNET EN TODO EL PAIS

Ciudad de México, 14 de octubre.-En los próximos 2 años habrá internet en todo el país, comprometió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

En el mensaje inicial de su comparecencia ante el Pleno del Senado por el Segundo Informe del presidente de la República, Moctezuma Barragán, dijo que los gobiernos anteriores habían invertido 40 mil millones de pesos en infraestructura, pero que no había internet, lo que se corregirá en el corto plazo.

«En los próximos dos años tendremos una total conectividad nacional. Ése es uno de los compromisos del Presidente López Obrador. Lo que siempre había faltado a México son contenidos educativos para educación a distancia. Las inversiones, por cierto, muy fuertes, de cerca de 40 mil millones de pesos, sólo habían sido para la adquisición de equipos e instalaciones», dijo.

Tras dedicar la mayor parte de su mensaje inicial a la problemática generada por la pandemia por Covid-19, el funcionario federal recordó que fueron 38 millones de personas las que se quedaron en casa gracias a la suspensión de actividades presenciales en las escuelas.

Además, aseguró que al regreso a las actividades, se buscará aprovechar los avances que se lograron durante la pandemia, para lograr regresar a clases en un sistema mixto, lo que se podrá lograr mediante la distribución de cuadernillos por el Conafe, y el desarrollo de contenidos educativos y herramientas pedagógicas digitales a través de internet.

«Se logró desarrollar diversas herramientas pedagógicas digitales a través de Internet. Algo muy importante: Aprende en Casa cumplió la meta de concluir el Ciclo Escolar 2019- 2020 cubriendo los aprendizajes esperados».

Finalmente, aseguró que a pesar de las condiciones que se vivieron durante la pandemia por Covid-19, el aprendizaje no se detuvo y la educación continuó en el país; aseguró que hubo inclusión, por la cobertura, y excelencia puesto que se trabajó sobre aprendizajes esperados dentro de los planes y programas de estudios. SUN