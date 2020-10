Se Agudizan Protestas en Mazatán por Incapacidad del Alcalde Frente a los Altos Niveles de Inseguridad

*LA POBLACIÓN EXPRESA SU HARTAZGO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE GILBERTO BARRIENTOS COYOTZI, POR DESATENDER LAS DEMANDAS MÁS DE SENTIDAS DE LOS MAZATECOS, LA SEGURIDAD.

Tapachula, Chiapas. 19 de octubre del 2020.- Las protestas ciudadanas que se han dado en el municipio de Mazatán en los últimos días por los altos niveles de inseguridad, continuaron este lunes con una marcha, un plantón y la irrupción de los manifestantes en la Mesa de Seguridad que se desarrollaba en esos momentos en las instalaciones de la alcaldía local.

Tal y como lo ocurrido durante el fin de semana, el contingente partió desde la entrada a la ciudad y se dirigió hacia la explanada externa del palacio del gobierno municipal.

Durante el recorrido desplegaron pancartas exigiendo justicia por el asesinato a balazos de dos personas y la lesión de una más, ocurrido la semana pasada a manos de tres delincuentes durante un violento asalto.

También reprocharon la incapacidad del aún alcalde, Gilberto Barrientos Coyotzi, de garantizar la seguridad y la paz social de ese municipio.

Este lunes hubo patrullas como nunca en esa ciudad. Los uniformados pasaban a un lado de la marcha, una y otra vez, como si ese grupo de ciudadanos fueran los delincuentes a los que no pueden detener.

Al llegar ahí, decidieron realizar un plantón pacífico. Un funcionario municipal salió para decirles que se tenían que retirar y que quedara una sola persona pare que lo atendiera el presidente municipal, para cuando tuviera tiempo.

Sin embargo, decidieron permanecer en ese mismo lugar, argumentando de que se trataba de un espacio público y tenían el derecho constitucional de manifestarse.

Adentró se congregaron representantes de ls autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, para llevar a cabo su reunión mensual.

Por lo mismo, los inconformes insistieron que una representación de ellos estuviera presente en la reunión y fue tal su insistencia que les tuvieron que permitir el acceso.

En el acto le dijeron en su cara al presidente que no ha podido atender el tema de seguridad en el municipio, ni resolver los problemas que la sociedad ha venido arrastrando por años, y que hace dos años Barrientos se comprometió a resolver en campaña.

Luego de exponer su malestar, decidieron salir de la reunión, no si antes de exigir resultados a las autoridades.

Erón Villalobos Victorio, dijo en entrevista para EL ORBE que no están exigiendo limosnas, sino sencillamente justicia y seguridad.

Señaló que ya están cansados de tantos robos, asaltos y asesinatos, «en un Mazatán que ya ha sido rebasado por la inseguridad».

Deló en claro que los homicidios de la semana pasada no son los únicos casos, y que por eso, el año pasado hubo manifestaciones hasta que el alcalde, vertido del Partido Chiapas Unido, se comprometió por escrito a una serie de acuerdos con la sociedad.

Entre esos, el que se permitiría que una representación de la sociedad estuviera presente en las Mesas de Seguridad de esa localidad, pero incumplió.

Señaló que a lo mejor Coyotzi se había molestado porque la sociedad, ante lo dócil de los regidores, exigieron que se presentara la nómina de Seguridad Pública, ya que hay la sospecha de que la integran más de 80 elementos, cuando en realidad son alrededor de 20.

Lamentó que la Guardia Nacional haya llegado a Mazatán solamente para cuidar la casa del alcalde, ya que los ubicaron frente al domicilio particular de Barrientos.

Por su parte, Amalia Jiménez Juárez, familiar de los fallecidos asesinados la semana pasada, hizo un llamado a ls autoridades judiciales para que se combata la corrupción y no dejen salir de la cárcel al presunto homicida detenido.

Y es que los pobladores recordaron que, al parecer, es misma persona ya había estado involucrado en delitos similares hace algunos meses y que lo dejaron libre de inmediato, aunque el fiscal del Ministerio Público de esa región tuvo que ser enviado a otro lugar.

La señora responsabilizó directamente al presidente municipal de los altos niveles de inseguridad «porque es una persona que no ha hecho absolutamente nada».

Horas más tarde se retiraron del lugar sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello