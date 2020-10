Recomienda REC Evitar Fiestas y Reuniones Masivas Para Prevenir el COVID-19

Tuxtla Gutiérrez.- Ante las próximas celebraciones tradicionales de noviembre, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a las chiapanecas y los chiapanecos a quedarse en casa, evitar fiestas familiares y reuniones masivas, ya que ello aumenta la posibilidad de transmisión del COVID-19 y pone en riesgo la salud y la vida de los seres queridos.

“Estamos a unos días de las festividades más importantes en México y Chiapas, por lo que te pido que te cuides con mayor responsabilidad y esmero, que permanezcas en casa y evites lugares donde haya aglomeraciones, porque puede ser fatal. Si te invitan a algún festejo no asistas, porque esa es una de las fuentes de contagios; recuerda que el COVID-19 es un enemigo permanente”, apuntó.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario insistió en el llamado a no confiarse y tomar en cuenta las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado constante de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a centros laborales y lugares con espacios reducidos.

Subrayó que aunque la curva de contagios de coronavirus sigue a la baja en los municipios, se mantienen los recorridos casa por casa de las brigadas médicas para fortalecer el combate a la enfermedad, al brindar atención oportuna a la población que lo requiera y lograr un mayor control de los casos, a fin de evitar un repunte.

Finalmente, Escandón Cadenas reconoció la coordinación y la suma de esfuerzos que permanece entre las instancias federales, estatales y municipales, lo que ha sido fundamental para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros y pacíficos del país. Comunicado de Prensa