Insuficientes las Acciones del INM en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Manifiesta la CNDH

*EN LA NOTA PUBLICADA AYER POR QUADRATIN Y EL ORBE, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE COMUNICADO.

*LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONFIRMÓ 19 MIGRANTES CONTAGIADOS DE COVID-19 EN LAS ESTACIONES DE TAPACHULA Y HUIXTLA.

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, a brindar servicios de salud a 19 personas en condición de movilidad, contagiadas de covid-19, y dotarlas de cubrebocas y artículos de higiene.

A través de medidas cautelares, el organismo urgió al comisionado a abastecer “de los productos o insumos necesarios y suficientes para prevenir, y en su caso, mitigar al máximo los riesgos de contagio” de coronavirus en las Estación Migratoria Siglo XXI y en la estación provisional “El Hueyate”, espacios ubicados en Tapachula y sobre la carretera Huixtla-Tapachula, respectivamente.

En un comunicado, el organismo explicó que visitadores adjuntos realizaron inspecciones en las estaciones migratorias entre el 16 y el 19 de octubre, “advirtiendo que no se respeta la sana distancia, que las autoridades han omitido proporcionar cubrebocas a las personas migrantes, lo cual ha provocado que la mayoría de ellas no utilice dicho insumo para prevenir contagios, además de la falta de dispensadores de gel antibacterial”.

El pasado miércoles 21, la dirección de la Estación Migratoria comunicó a la CNDH que había 19 casos confirmados de covid-19 entre personas migrantes de origen hondureño y que habían sido trasladadas a “El Hueyate”.

El organismo detalló que, al acudir a dicha estación provisional, se constató “que las instalaciones carecen de servicios de luz y agua, que las condiciones de higiene son inadecuadas y que en ese lugar se encuentran alojadas otras personas, entre ellas mujeres con sus hijos, quienes no presentan síntomas de covid-19, pero conviven con personas cuyo diagnóstico resultó positivo para tal padecimiento, sin que hayan adoptado las medidas para prevenir contagios”.

En tal sentido, determinó emitir las medidas cautelares ante la vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes y el propio personal de las estaciones migratorias, “y al considerar que las acciones efectuadas por el INM han sido insuficientes para disminuir la población alojada en la Estación Migratoria Siglo XXI”.

La CNDH recomendó “implementar los mecanismos necesarios para atender la situación antes descrita y trasladar a los agraviados a una estancia digna, brindándoles los servicios de salud e higiene que requieran, así como espacios sanitarios salubres”.

En cuanto a las personas infectadas por coronavirus, alojadas en la estancia provisional, el organismo solicitó para ellas “atención médica inmediata y urgente para garantizar su salud y su vida, especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de salvaguardar la salud e integridad de quienes no han presentado síntomas de dicho padecimiento, canalizándolos a otro lugar, observando en todo momento el principio de unidad familiar e informando a la población migrante sobre las medidas que se tomarán al respecto”.

De igual manera, insistió en la necesidad de proporcionar insumos para prevenir la propagación del covid-19 en las estaciones migratorias, y destacó que estaría al pendiente del cumplimiento de las medidas cautelares. APRO

NOTA DE LA REDACCIÓN: La CNDH no menciona el riesgo que corre la población de Tapachula, ya que el mismo gobierno autorizó protección y estancia en esta ciudad a miles de migrantes, quienes no acatan las medidas sanitarias.