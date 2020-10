Reconoce REC Labor Profesional y Humana de Doctoras y Doctores Durante la Pandemia

* En el Marco del Día de Médico

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal y Regional para la construcción de la Paz y Seguridad, desde el municipio de Reforma, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció con un aplauso a las doctoras y los doctores en su día y destacó la labor profesional y humana que realizan, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas, a fin de controlar y combatir la pandemia de COVID-19.

“Nuestro reconocimiento a las y los médicos, así como a todas y todos los trabajadores del sector salud, quienes son seres extraordinarios que, ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, están trabajando con gran compromiso, valor y humanismo para atender y cuidar la salud y la vida de las personas que más lo necesitan”, apuntó.

Luego de subrayar que la Clínica de Atención Respiratoria de Reforma registra una desocupación total de pacientes de COVID-19, el mandatario sostuvo que aún no hay vacuna ni medicamentos contra el Coronavirus, por lo que insistió en el llamado a no confiarse y acatar las medidas de autocuidado, aislamiento social e higiene, con el objetivo de evitar un repunte de casos.

“Se están presentando rebrotes en algunos países y entidades de México, por lo tanto hay que seguir con todas las precauciones. Chiapas continúa aplanando la curva de contagios, eso significa que vamos bien, sin embargo no nos debemos confiar porque es un virus muy agresivo e infeccioso”, manifestó.

Finalmente, Escandón Cadenas convocó a las Alcaldesas y los Alcaldes del Estado, a no bajar la guardia y reforzar los filtros sanitarios y la difusión de las recomendaciones preventivas ante el Coronavirus; así como estar al pendiente de las necesidades prioritarias de la población para garantizar bienestar y tranquilidad en sus municipios.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios.

Asimismo, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila Chávez; el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; el subrepresentante federal Zona Norte del Instituto Nacional de Migración, Erik Michel Morales Pérez; el comandante del 37 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, Carlos Alonso Nava Leivistein; y el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Félix González Lara. Boletín Oficial