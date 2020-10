Destaca Rutilio Escandón con Medalla al Mérito la Labor de los Galenos Chiapanecos en su Día

* RECONOCETRABAJO DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS PARA ATENDER LA PANDEMIA DE COVID-19.

* AFIRMÓ QUE SU GOBIERNO INVERTIRÁ EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS, INSUMOS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PARA GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD

“Es muy satisfactorio para este Gobierno haber constituido la entrega de este galardón, que hoy se otorga a un gran doctor, pero sobre todo a un gran ser humano. Para mí es una grata sorpresa que el premiado sea el médico Fernán Pavía, quien tiene muchas cualidades y que nos va a seguir ayudando, porque necesitamos de su talento para enaltecer la historia de nuestra querida entidad”, apuntó.

El mandatario reiteró su agradecimiento al desempeño profesional y humano que realizan las doctoras y doctores, ante la pandemia de COVID-19, tanto en los hospitales, donde cuidan con amor y fraternidad a sus pacientes, como en las brigadas médicas que recorren casa por casa para brindar de manera oportuna atención, tratamiento y vigilancia a las personas, con el propósito de controlar y combatir este virus tan contagioso y peligroso.

“Doctoras y doctores, trabajadoras y trabajadores de la salud, tengan confianza en que mi Gobierno no les va a fallar, porque tenemos también el galardón de dirigir los destinos del Estado y queremos pasar a la historia por el trabajo a favor del desarrollo. No los vamos a dejar solos y juntos encontraremos las mejores soluciones en este rubro para el pueblo de Chiapas. La salud es un derecho humano y no la vamos a dejar para mañana”, expresó.

Escandón Cadenas dejó en claro que su Gobierno seguirá invirtiendo en infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos e investigación científica, para dignificar la labor de las y los médicos y garantizar servicios de salud de calidad, y anunció que se evalúa la permanencia de algunas de las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, aún cuando concluya la emergencia sanitaria.

Luego de agradecer a las autoridades y al Consejo que lo eligió como ganador de esta presea, el doctor Fernán Pavía Farrera dedicó este reconocimiento al gremio médico que a lo largo de la historia ha demostrado en los hechos el compromiso por la salvaguarda de la vida humana. Subrayó que la pandemia no sólo ha dejado mucho dolor, sino también enseñanzas que apuntalan a la necesidad de impulsar la investigación y el fortalecimiento del sistema de salud de México.

A su vez, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos precisó que Chiapas cuenta con un gran equipo médico que dedica parte de su vida a luchar contra cualquier contingencia sanitaria, como la batalla actual contra el Coronavirus; al tiempo de manifestar su orgullo al estar rodeado de grandes profesionistas con vocación de prevenir enfermedades y salvar vidas.

Correspondió a la ganadora del Mérito Médico Chiapas 2019, la doctora Sandra Luz Beltrán Silva, dar lectura de la trayectoria del doctor Fernán Pavía Farrera, donde resaltó su entrega y sus trascendentes aportaciones científicas contra el cáncer, el asma y otros problemas respiratorios. Asimismo, el estudiante del séptimo grado de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elio de Jesús Vázquez Cruz, pronunció el juramento hipocrático.

En este marco, el autor y doctor David Sánchez Guillén interpretó la canción “Héroes de blanco” y, posteriormente, se realizó la entrega de reconocimientos a las y los médicos Jorge Arturo Sarmiento Castellanos, Sergio Montoya Maza, Martha Isabel Javalois de la Rosa, Luis Ernesto Balcázar Rincón, Javier Hernández Wellar, Fernando Guillén Ortega, Valente Francisco de Jesús Flores Narváez, Ismael Puente Delgado, José Luis Alejandro Merino Manzanares, por su destacada labor.

Estuvieron presentes: la jefa de Área del Hospital Regional Militar, capitán segunda y enfermera Beatriz Adriana Valadez Rodríguez; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; y el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Alberto Cundapí Nuñez.

Asimismo, la secretaria técnica del Comité para otorgar la Medalla al Mérito Médico 2019 y titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruíz; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Domínguez Maldonado; así como familiares del galardonado, directivos, doctoras, doctores y personal de la salud de diferentes instituciones del Sector Salud. Comunicado de Prensa