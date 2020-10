Apertura Total en la Frontera México-Guatemala, lo Celebran Pero Temen un Rebrote de COVID

*LA APERTURA DE PUENTES INTERNACIONALES HA PERMITIDO EL INCREMENTO DEL INTERCAMBIO COMERCIAL EN UN 80%. *EL PASO DE TODO TIPO DE MERCANCÍA POR EL RÍO SUCHIATE VOLVIÓ A LA NORMALIDAD.

Tapachula, Chiapas. 29 de octubre del 2020.- A poco más de un mes de la apertura de los cruces fronterizos entre México y Guatemala, luego de seis meses de que permanecieron cerrados como medida de emergencia para evitar los contagios del mortal Covid-19, las actividades económicas se han restablecido.

Al hacer un balance de todo ello, Amílcar Sánchez Barrios, distribuidor de abarrotes en la región del municipio de Suchiate, señaló que las ventas desde que se reactivaron los puentes se incrementaron más del doble y que actualmente oscilan en alrededor del 80 por ciento, comparado con el periodo anterior a la pandemia.

Señaló que el trasiego de mercancías de mercancías y personas a través de las balsas ha vuelto a la normalidad, así como las operaciones de las bodegas instaladas en la ribera del río, vendedores, tricicleros, cargadores y muchas personas más que tienen que ver con las tareas del intercambio comercial entre ambos países.

Calculó que son alrededor de 15 mil familias -de las dos partes de la frontera- que dependen económicamente de esas actividades.

Reconoció que aún hay temor de que, en cualquier momento, se vuelva a paralizar todo, luego de que casi toda la población ha dejado de adoptar las medidas sanitarias, «pero eso sería una catástrofe económica que la población ya no podría superar».

Por su parte, Celia Córdoba Cáceres, encargada del estacionamiento público en Frontera Talismán, dijo al rotativo EL ORBE que «gracias a Dios que por fin se abrió la frontera, porque ya no estábamos muriendo de la enfermedad del Covid-19, sino de hambre».

La reapertura, indicó, ha traído alegría a toda a población, aunque dejó en claro que «la enfermedad no se ha quitado, porque no se han encontrado las vacunas, pero pronto vamos a salir adelante».

Según dijo, los flujos comerciales de un lado a otro les benefician a todos, en especial a quienes viven en las comunidades fronterizas, «porque todos comemos de aquí y tenemos familias e hijos en las escuelas».

Dejó en claro que antes de que las autoridades de Guatemala decidieron el pasado 18 de septiembre abrir los puentes internacionales, la población ya había hecho intentos de hacer la apertura por la fuerza y había demasiada presión popular.

«Toda la gente sufría, porque pasaban por el río, por garruchas y en una de esas ocurrió un accidente, se murió una persona, se ahogó porque no había paso», indicó.

Aún cuando el gobierno de Guatemala ha descartado por lo pronto volver a la paralización de los sectores productivos, reconoció que, en los últimos días ha habido un rebrote de contagios. EL ORBE / M. Cancino