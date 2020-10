Beneficia REC al Municipio de Las Rosas con Infraestructura de Salud

En el municipio de Las Rosas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Casa Materna y constató la reapertura del Hospital Básico Comunitario, donde destacó que estos espacios son fundamentales para fortalecer la atención a la salud, sobre todo de las mujeres embarazadas, niñas y niños recién nacidos de éste y otros municipios.

Luego de señalar que la muerte materno infantil ha disminuido de forma significativa en el estado, el mandatario refrendó su compromiso con las parteras, así como con los cuerpos médicos y de enfermería, de continuar consolidando la infraestructura hospitalaria para seguir con buenos resultados, mediante un trabajo en unidad donde el pueblo de Chiapas sea el principal beneficiado.

Desde este municipio, Escandón Cadenas encabezó el arranque de la estrategia “Acepto el reto, uso cubreboca”, para convocar a la población a sumarse a esta iniciativa que se impulsa del 30 de Octubre al 13 de Noviembre, con la finalidad de cortar la cadena de contagios y evitar el rebrote de COVID-19, debido a los días festivos.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dejó en claro que en Chiapas no hay represión, sin embargo, se invita y motiva a la gente a utilizar el cubreboca: “No se enviará una iniciativa de ley porque con el uso de la razón nos hemos entendido, y es lo que ha dado éxito en el control de la enfermedad, pero si no nos cuidamos el rebrote puede venir como en Europa y en algunos Estados del país”.

A su vez, el titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que gracias a las economías, se rehabilitarán 90 unidades de salud que por años estuvieron en el abandono, como parte del compromiso para que Chiapas cuente con una red hospitalaria digna; asimismo, resaltó la importancia de sumarse a la campaña de uso del cubrebocas, para combatir al COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

La directora de la Casa Materna de Las Rosas, Irene Ruiz Pérez, reconoció la sensibilidad de las autoridades al consolidar este espacio, el cual ha sido una demanda añeja de la población, en especial de las mujeres embarazadas. “Es una estrategia integral que impulsaremos con responsabilidad en colaboración con las parteras tradicionales para contener la mortalidad materna en este municipio».

Por su parte, el alcalde Rodolfo Rigoberto Robles Díaz agradeció al mandatario estatal por estas obras de salud que permitirán seguir respondiendo las urgencias médicas del pueblo, en espacios dignos y seguros.

En este acto, en el que también se entregaron ambulancias a los hospitales de Las Culturas y de la Mujer, de San Cristóbal de Las Casas, estuvieron presentes: el director general del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Alberto Cundapí Núñez; la directora general de Planeación y Desarrollo en Salud Federal, Norma Cáceres Díaz; y el director del Hospital Básico Comunitario de Las Rosas, Emir García Vázquez.

Asimismo, el representante del Órgano de Representación Desconcentrado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Saúl Madrid Tovilla; el jefe de Distrito de Salud No. 2, Octavio Alberto Coutiño Niño; el alcalde de Berriozábal y presidente de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, Joaquín Zebadúa Alva; el director del Centro de Salud Urbano de Las Rosas, Cristian Zebadúa Pérez; la enfermera María del Rosario Nájera Argüello; y parteras de la Casa Materna de Las Rosas, entre otros. Boletín Oficial