En Tapachula se Fortalece a las Policías y Arranca el Programa “Mujeres Constructoras de Paz”: REC

*EN GIRA DE TRABAJO POR LA REGIÓN, EL MANDATARIO CONVOCÓ A LAS Y LOS ALCALDES DEL SOCONUSCO, A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE SEGURIDAD REGIONALES Y ABONAR AL PROGRESO DE SUS MUNICIPIOS.

Durante su gira de trabajo por Tapachula, en la que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puso en marcha el Programa “Mujeres Constructoras de Paz”, y entregó patrullas, uniformes y equipos a policías municipales, subrayó que su gobierno seguirá invirtiendo en la seguridad, pues es uno de los temas prioritarios a fin de que Chiapas se constituya como una entidad segura para vivir, trabajar e invertir.

En este evento, al que asistió la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario resaltó que no se escatimarán recursos con el objetivo de garantizar que las mujeres y hombres policías cuenten con las herramientas necesarias para cumplir dignamente sus responsabilidades y proteger la integridad del pueblo de Chiapas.

“Las y los policías no solamente están cuidando el orden, sino también son sensibles y solidarios con la gente. Necesitamos valorar su trabajo porque son servidores públicos que siempre están dispuestos a defender a las y los chiapanecos”, apuntó al precisar que como resultado del esfuerzo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales, el estado se mantiene entre los más pacíficos del país.

Por ello, convocó a las y los alcaldes del Soconusco a participar en las Mesas de Seguridad Regionales, ya que de esa manera también se contribuye al progreso, al bienestar y a la recuperación de la confianza hacia las instituciones.

Respecto a “Mujeres Constructoras de Paz”, Escandón Cadenas precisó que dicha estrategia no representa una iniciativa que simule la participación de las chiapanecas sino una forma de inclusión, ya que su colaboración honesta y sensible es necesaria para avanzar hacia una sociedad donde ninguna expresión de violencia tenga cabida y se privilegie el bien común.

En su intervención, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que las autoridades trabajan cerca de la población, sobre todo con las mujeres, puesto que la violencia contra ellas es el delito más cometido en Chiapas. “Queremos lograr que la gente se sienta segura y sea parte de este trabajo. Las políticas públicas se están ciudadanizando, y el trabajo femenino en esta acción es muy importante”.

A su vez, la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Emma Itzel Orantes Ortega, agradeció a las mujeres de Tapachula que se suman a este proyecto para prevenir la violencia familiar y de género, a través de estrategias que permiten identificar factores de riesgo, fomentar la igualdad, crear entornos libres de violencia y promover la cultura de paz.

En nombre de las integrantes de “Mujeres Constructoras de Paz” de Tapachula, Marlene Ávila Alvarado destacó la sensibilidad del gobernador al impulsar estas acciones que les permiten conocer sus derechos y ser promotoras de la igualdad de género, detectar las principales problemáticas de su entorno y recuperar espacios públicos de convivencia sana y segura.

En este contexto, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, informó que un total de 114 municipios han sido beneficiados con equipamiento, uniformes y becas de capacitación, y que en esta ocasión se favoreció a casi 600 policías municipales; también dio a conocer que en este 2020 se tiene un 53 por ciento de avance en la obtención del Certificado Único Policial para elementos de Tapachula.

Finalmente, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda indicó que estas acciones benefician directamente a la salvaguarda de la integridad física y del patrimonio de la gente del municipio; asimismo, dijo, es un claro ejemplo de que, hoy más que nunca, se trabaja en unidad para la construcción de la paz y abonar al bienestar de las familias chiapanecas.

Estuvieron presentes: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la diputada Cinthia Vianey Reyes Sumuano; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Luis Fernando Rivas Vázquez, entre otros. Boletín Oficial