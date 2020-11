Entrega REC Apoyos a Personas Adultas Mayores y con Discapacidad

Tapachula, Chiapas. Al encabezar la entrega de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de Personas con Discapacidad en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que con voluntad y honestidad, el dinero se invierte en las verdaderas demandas del pueblo, ejemplo de ello es que en el Estado son 302 mil adultas y adultos mayores quienes reciben este beneficio.

El mandatario destacó el trabajo coordinado con el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, que, dijo, es fortalecido por las y los servidores de la nación al recorrer todo el territorio estatal para que la gente reciba los recursos directamente.

“Se hace una labor incansable para su entrega, que es directa y sin condicionamientos; no se dejen engañar por nadie y no permitan que llegue algún vivales que quiera aprovecharse. Si sufren acoso de alguien sin escrúpulos, avísennos porque se enfrentará a la justicia”, expresó al señalar que estos apoyos no se detendrán, por el contrario, continuarán sumando beneficiarias y beneficiarios, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está pendiente de Chiapas, sobre todo de la población que más lo necesita.

En ese marco, el titular del Ejecutivo Estatal pidió a las y los asistentes, aceptar el reto de usar cubrebocas, seguir con los protocolos de autocuidado y sana distancia, y compartir este mensaje entre sus familiares, amistades, colonias y comunidades, con la finalidad de cortar la cadena de contagios de COVID-19. Asimismo, convocó a combatir el dengue evitando los posibles criaderos de mosquitos.

Tras subrayar el compromiso de la Federación y el Estado de seguir apoyando a quienes menos tienen, Aguilar Castillejos informó que en Tapachula se favorecerá a 21 mil 808 personas adultas mayores y mil 346 con discapacidad mediante el pago de 2 mil 620 Pesos, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre.

En tanto, la presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, agradeció estos apoyos impulsados por el mandatario federal, que pretenden acabar con la brecha de desigualdad, trayendo bienestar a las y los tapachultecos. “Tenemos un gobierno diferente que trabaja y actúa de manera responsable, y primero por la gente más necesitada”.

Finalmente, el señor Armando Pérez Cárdenas manifestó su agradecimiento al presidente López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón, por preocuparse y fomentar el bienestar de las personas adultas mayores y de las que tienen alguna discapacidad.

Asistieron: el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la directora regional de Programas para el Desarrollo en Tapachula, Olga Jiménez González; el representante de la 14 Zona Naval, Manuel Francisco Villasante Tortolero; el coordinación estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, José Alejandro Rangel Sánchez; población beneficiaria, servidoras y servidores de la nación. Boletín Oficial