Contrabandean Aceite de Palma Africana Desde Centroamérica, Denuncian Productores de la Región

*PALIMICULTORES LO CALIFICAN COMO COMPETENCIA DESEAL. *LA FALTA DE APOYO, DE COMERCIALIZACION, BAJOS PRECIOS Y EL CONTRABANDO AGUDIZAN LA CRISIS EN EL SECTOR.

Tapachula, Chiapas. 11 de noviembre del 2020.- El contrabando de aceite de palma africana de Guatemala a México, repercute y afecta de manera directa a los productores de la región, ya que con esta acción el precio se desploma.

Así lo denunció, Hugo Damiano, presidente de la Asociación de Productores de Palma Africana en la región, quien aseguró que ese aceite que ingresa a Chiapas a través de pipas o por caminos de extravío, no se sabe si tienen permiso para ello y si la calidad del producto es óptima.

Sin embargo, recalcó, al entrar el aceite de contrabando a México, del centro del país dejan de comprarles a las extractoras de la región, además de que los precios se vienen para abajo porque el producto que llega de Guatemala es mucho más barato, por ser de menor calidad y de dudosa procedencia.

«En Ciudad Hidalgo se pueden ver las pipas con aceite de palma africana que ingresa de Guatemala a México, lo que constituye una competencia desleal para los productores de la Costa de Chiapas», indicó.

Hasta este momento no cuentan con ningún apoyo por parte del gobierno federal. Por el contrario, denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los trae cortos y los vigila hasta por cualquier simple papel.

Esos apoyos se podrían traducir en el riego -por ejemplo-, para poder disminuir los efectos del período del estiaje y mejorar la producción.

Hace dos años tuvieron problemas con el cambio climático, y ahora que esperaban recuperarse con una mayor producción, resulta que llegó la pandemia y arruinó la esperanza porque ya no pudieron trabajar al cien por ciento.

Comentó que el precio por tonelada fluctúa, ya que ha estado costando 2 mil 70 pesos, pero recientemente bajó a los mil 976 pesos. Es decir, entre más aceite ingresa de contrabando de Centroamérica a territorio nacional, más baja el precio del producto de la región.

Respecto a la producción local, manifestó que el secreto de la palma africana es el agua y no tanto los fertilizantes. Es decir, si los sembradíos tienen agua suficiente, la producción es alta.

Asimismo, aclaró que el aceite de palma que se produce en el país, no es para la alimentación de los mexicanos, ya que el 90 por ciento de este producto va a dar a las manos de las empresas transnacionales, que son las que lo reparten entre las industrias que manejan. EL ORBE / Nelson Bautista