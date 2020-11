Por Aire, Tierra o Agua, Ayuda Humanitaria y Alimentos Llegarán a la Población: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la reunión de seguimiento a la emergencia por el Frente Frío número 11 y la Tormenta Tropical Eta, con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que ya sea por aire, agua o tierra, la ayuda humanitaria y los alimentos llegarán a las zonas afectadas para que ninguna persona se quede sin atención.

Al destacar el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha permanecido pendiente de las necesidades del pueblo chiapaneco, el mandatario manifestó que desde el primer día se dispuso la dispersión de paquetes alimentarios de más de 25 kilos, en coordinación con las Fuerzas Armadas, autoridades estatales y municipales.

En este sentido, refirió que entregar a las familias lo que necesitan es el cambio que se da en la Cuarta Transformación, ya que, anteriormente, a través de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el dinero era utilizado de manera discrecional, con bodegas llenas de artículos inservibles ante la emergencia real, pero que seguían comprando porque eran negocios personales.

Velázquez Alzúa explicó que hizo un sobrevuelo a fin de conocer el daño que existe en la entidad, y agregó que llevará a cabo una mesa de trabajo técnico y específico para identificar a las instancias de la Federación que tengan que estar presentes con el objetivo de atender las diferentes afectaciones en el Estado.

“Cuentan con nuestro respaldo para identificar perfectamente la problemática; no somos una autoridad que se queda corta, ponemos un sentido humano. Reconocemos el sentir de la población y atenderemos los 54 municipios cuanto antes. Trabajamos en un solo equipo que se llama México con el propósito de no fallarle al pueblo, me quedo en el sur sureste para ir de la mano con ustedes”, aseveró.

Por su parte, el encargado de la Secretaría de Protección Civil, Jorge Figueroa Córdova, al dar a conocer el reporte preliminar de daños, informó que se registran 25 mil 629 familias damnificadas y afectaciones en 54 municipios, tanto en los sistemas de agua potable, tramos carreteros, viviendas, escuelas, entre otros servicios. Asimismo, subrayó la respuesta inmediata en la distribución de alimentos y abrigo, así como en el restablecimiento de carreteras. Boletín Oficial