Ayuda Humanitaria Llega a los Rincones más Apartados de Chiapas: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que su Gobierno trabaja en todos los frentes, pues además de intensificar la distribución y entrega de paquetes alimentarios y ayuda humanitaria a la población damnificada por el Frente Frío número 11 y la Tormenta Tropical Eta, continúa también con la atención a las necesidades más urgentes de las familias vulnerables y sectores en situación de emergencia por la pandemia de COVID-19.

Luego de agradecer la solidaridad que el pueblo de Chiapas y de México ha demostrado mediante contribuciones, para apoyar a la gente que resultó afectada por estos fenómenos meteorológicos, el mandatario indicó que la ayuda continúa llegando por tierra, aire y agua, hasta los rincones más apartados del territorio estatal.

“Tengan certeza de que la ayuda seguirá fluyendo y no vamos a detenernos. Hemos establecido un trabajo conjunto con las instancias federales, estatales y municipales a fin de garantizar que las personas cuenten con alimentación y con todo lo que sea necesario para cubrir las urgencias”, apuntó.

Respecto a la pandemia de COVID-19, Escandón Cadenas sostuvo que no se baja la guardia y se han fortalecido las acciones de cobertura a las necesidades prioritarias de las personas más débiles económicamente. Asimismo, insistió en el llamado a las chiapanecas y chiapanecos a no confiarse y reforzar las medidas de aislamiento social, autocuidado e higiene, con el objetivo de evitar un repunte y avanzar en la erradicación de esta enfermedad.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del Estado reconoció la coordinación y el esfuerzo que realizan las autoridades de los tres órdenes de Gobierno que participan en la Mesa de Seguridad, pues además de fortalecer las tareas de su competencia, se han sumado al auxilio de la población ante la contingencia que han provocado las lluvias y el COVID-19. Boletín Oficial