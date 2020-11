Recibe Chiapas Donación de 255 Ventiladores Para Atender Covid, Además Víveres de la Sociedad Para Familias Damnificadas: REC

*LOS VENTILADORES SE LLEVARÁN A 54 HOSPITALES DE 44 MUNICIPIOS, A FIN DE QUE CUENTEN CON MÁS Y MEJOR EQUIPAMIENTO MÉDICO.

* EL GOBERNADOR ASEVERÓ QUE SE VIGILARÁ QUE LOS VÍVERES LLEGUEN A SU DESTINO, DE FORMA DIRECTA Y SIN INTERMEDIARIOS.

Junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, y la presidenta Honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recibió la donación de 255 ventiladores por parte de la Fundación Mexicana para la Salud, que se destinarán a 54 hospitales de 44 municipios de la entidad, a fin de contribuir a los esfuerzos de contar con más y mejores equipos de salud que permitan seguir brindando una atención eficaz ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde esta dependencia y su Voluntariado donaron cerca de 5 millones de Pesos para la compra de alimentos que el DIF Estatal distribuirá a las familias damnificadas por las recientes lluvias, el mandatario destacó que cuando se suman voluntades y se trabaja de forma transparente y honesta, es posible atender las necesidades más sensibles de la sociedad.

Tras agradecer la gestión realizada y los apoyos recibidos por parte del Voluntariado de la FGE, Escandón Cadenas invitó al pueblo a sumarse a estas acciones altruistas y donar alimentos, ropa, calzado y artículos de limpieza en ayuda a las personas que fueron afectadas por las lluvias, al tiempo de reiterar el llamado a evitar reuniones masivas y continuar con el reto del uso de cubrebocas, a fin de mantener a la baja los contagios de coronavirus y la ocupación hospitalaria. En ese tenor, celebró la cancelación de la Feria Chiapas, para no arriesgar la salud de la gente.

“Las ferias y fiestas pueden esperar, pero la alegría de tener a la familia sana es primordial. Vamos bien porque tenemos un pueblo resiliente, que está a la altura de las circunstancias, y eso ha permitido avanzar en materia de contingencias y en el combate de esta enfermedad”, afirmó al tiempo de manifestar que su Gobierno no bajará la guardia y continuará actuando en muchos frentes, sin corrupción y con un manejo responsable de los recursos.

Luego de precisar que en las últimas semanas el promedio de contagios es de seis a nueve casos, el Gobernador reconoció la labor comprometida, profesional y humana que el personal de salud realiza no sólo en las 16 clínicas especializadas COVID-19, sino hasta en la búsqueda intencionada de casos, casa por casa, para brindar atención oportuna. Por otro lado, agradeció a las y los servidores públicos de los tres Poderes por la donación de su salario, así como las prerrogativas de algunos partidos políticos.

En su intervención, la también presidenta del Voluntariado del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, agradeció a la Fundación Mexicana para la Salud la donación de estos equipos, los cuales serán llevados a las localidades que realmente lo requieran, “por nuestra parte, los cuidaremos y utilizaremos con cariño, pero sobre todo con profesionalismo”.

En este tenor, el coordinador del Consejo Promotor de Tecnologías de la Información en Salud, Santiago March, quien asistió en representación de Héctor Valle Mesto, presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, expresó que a mediados de año se benefició a Chiapas con 95 ventiladores de gama media y un ventilador de gama alta a la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 Polifórum; en esta ocasión, dijo, se entregan 255 ventiladores gama media y 10 mil equipos de protección personal, como máscaras, goggles, batas quirúrgicas, botas, gel, entre otros insumos.

En su intervención, la presidenta del Voluntariado de la FGE “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova, resaltó que se cumple con el compromiso de establecer alianzas y trabajar en equipo, a fin de contribuir con los esfuerzos del Gobierno de Chiapas para contar con más y mejores equipos de salud. “Sabemos que falta mucho, pero paso a paso lograremos más en favor de nuestro pueblo”.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, agradeció a la Fundación Mexicana para la Salud por la donación de los equipos que ayudarán a salvar vidas en los municipios más necesitados e informó que el donativo de 5 millones de Pesos que realizará su dependencia junto con su Voluntariado al Sistema DIF Chiapas, no tiene fines políticos sino la voluntad de apoyar a las familias.

GOBERNADOR VISITÓ EL CENTRO DE ACOPIO

Al visitar el Centro de Acopio del Sistema DIF Chiapas, donde se concentra la ayuda humanitaria que se distribuirá en los municipios afectados por las lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 11 y la Depresión Tropical Eta, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la solidaridad del pueblo chiapaneco al contribuir a esta noble causa y realizar donativos que permitirán cubrir las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

Acompañado de la presidenta Honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a que sigan aportando donativos como alimentos, víveres, agua, ropa, calzado y artículos de limpieza, con el único objetivo de auxiliar a quienes se encuentran en los albergues o refugios temporales; asimismo, les aseguró que todo lo recaudado llegará a su destino, de forma directa y sin intermediarios.

“En este Gobierno estamos trabajando de manera seria, transparente y honesta, y lo que deseamos de todo corazón es atender las necesidades más sentidas del pueblo de Chiapas, sobre todo en estos momentos en los que más se requiere; nosotros vamos a estar muy atentos a que lo reciban personalmente, así sea por carretera, por aire o por agua, pero les aseguramos que la gente va a tener lo necesario y lo más urgente”, afirmó.

En ese marco, Escandón Cadenas resaltó el compromiso de las y los trabajadores del Sistema DIF, quienes han puesto el corazón para atender esta contingencia que ha afectado a 54 municipios de la entidad; además, resaltó el gran aporte de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Guardia Nacional, así como de todas las instituciones de los tres órdenes de Gobierno que se han sumado a las tareas.

Por su parte, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez agradeció a las dependencias federales, estatales y municipales, al sector empresarial y al Voluntariado que, en estos momentos de contingencia, contribuyen a la donación, empaquetamiento, envío y entrega de la ayuda humanitaria a las familias damnificadas por las lluvias. Dio a conocer que hasta este sábado se había entregado más de siete mil paquetes.

Es importante mencionar que los donativos que se reciben son ropa limpia en buen estado, artículos de higiene personal, pañales para niños y adultos, toallas sanitarias, alimentos no perecederos, enlatados con abre fácil, granos, leche de fórmula y agua embotellada, entre otros.

El Centro de Acopio está ubicado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas, en Libramiento Norte Oriente, Salomón González Blanco S/N, esquina Paso Limón, Colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez; abierto de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y sábado y domingo, de 10:00 a 17:00 horas; así también se recibirán donativos en especie en las inmediaciones de las 15 Delegaciones Regionales del DIF. Boletín Oficial