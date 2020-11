Tapachula Harta de Migrantes, Quien no Tenga Papeles y Nada que Hacer en Chiapas Debe ser Repatriado

*SE DEDICAN A DELINQUIR, ROBAN, ASALTAN Y SE DROGAN; OTROS TIENEN ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR DELITOS GRAVES COMETIDOS EN SUS PAÍS DE ORIGEN. *DIARIAMENTE SALEN PUBLICADAS FOTOS EN EL ORBE DE MIGRANTES DELINCUENTES.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre de 2020.- Miles de migrantes de diversas nacionalidades permanecen varados en esta ciudad, sin oficio ni beneficio. Nadie sabe de dónde sacan los recursos económicos para comer, e incluso, para pagar las bebidas embriagantes que consumen y las cosas que fuman en la vía pública.

El aumento en la participación de los migrantes en los delitos comunes que se cometen todos los días en los municipios de la Frontera Sur, ha provocado que la población les tenga miedo y eviten llegar a los lugares en donde se concentran, como en el centro de Tapachula.

Como ejemplo de la impunidad de esos indocumentados, vecinos de la colonia San Antonio Cahoacán, al suroriente de la ciudad, dijeron que ya no soportan la presencia de cientos de migrantes que viven o deambulan por ese lugar, pues aparte de que contribuyen a la contaminación porque hacen sus necesidades fisiológicas en las calles, también son un peligro ya que muchos de ellos se dedican a robar en casas y otros a cometer asaltos.

Alfredo de la Cruz Cordero, vecino de esa colonia, dijo en representación de los habitantes de ese sector de la ciudad, en donde se ubica el albergue para migrantes «Belén», que el Instituto Nacional de Migración (INM) se debería de poner a trabajar y poner un alto a esa problemática.

En esa zona de la ciudad, comentó, quedaron varados cientos de migrantes, quizá miles, de diferentes nacionalidades que lamentablemente se dedican a cometer todo tipo de ilícitos.

Las calles de esos lugares se han convertido en baños públicos, donde los migrantes realizan sus necesidades fisiológicas y sexuales, además que cometen asaltos, robos y demás delitos en contra de la gente de esta región, externó.

Se preguntó por qué a esos extranjeros les dan un trato especial, y hasta da la impresión de que los mismos policías les tienen miedo, porque no actúan en contra de ellos cada vez que cometen algún ilícito.

Además, que decenas de esos extranjeros se han posesionado de viviendas, que no se sabe si las rentaron, pero que las han tomado como guaridas para después de perpetrar asaltos y robos.

«Se esconden ahí, situación por la cual es necesario que se ponga en marcha un mega operativo para asegurarlos y limpiar esas zonas de migrantes que se han convertido en maleantes».

Por su parte, el empresario, Arnoldo Morales Barrios, señaló, «la presencia de migrantes en el centro de la ciudad es complicado, porque intervienen muchas autoridades en su defensa, entre ellas los de Derechos Humanos, pero por lo menos, deberían poner respeto y orden».

En entrevista para este rotativo, opinó que gran parte de la sociedad y visitantes ya no quieren ir a realizar sus compras por temor a lo que le puede ocurrir con la presencia de tantos indocumentados ociosos.

Explicó que, si bien es cierto que algunos han conseguido empleo, la mayoría de estos extranjeros no trabaja y sólo se dedica a deambular por el Centro Histórico.

Lo que es peor, dijo, «varios de ellos están en las banquetas emborrachándose y otros, posiblemente hasta drogándose, lo que infunde temor entre las familias tapachultecas, además de que dan mal aspecto».

Dicha situación repercute negativamente entre los negocios establecidos, precisamente porque los consumidores no acuden por temor a los migrantes.

«Lo ideal sería que las autoridades no permitan que los migrantes estén varados en las banquetas o frente a los negocios, porque tapan el paso y constituyen un estorbo. Aunque bastaría con solo aplicarles lo que establece la ley y repatriarlos a sus países de origen», consideró.

Asimismo, que la migración de indocumentados va a continuar por los convenios internacionales que hay ahora entre los Gobiernos, «pero si las autoridades quisieran intervenir, deberían establecer respeto y orden en cuanto a la presencia de migrantes en Tapachula».

Recalcó que las autoridades deberían realizar operativos a modo de que, aquel migrante que no tiene documentos ni nada qué hacer en Chiapas, debe ser repatriado a su lugar de origen. EL ORBE / Nelson Bautista